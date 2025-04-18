Римская империя врала о своем могуществе: раскопки в Судане раскрыли правду

Недавние археологические раскопки в Судане наглядно показали, что у военной мощи Римской империи были свои пределы, даже если сами римляне не были готовы это признать. Римская армия отчиталась об уничтожении древнего города, принадлежавшего врагу империи, хотя на самом деле оказалось все не так.

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Об этом сообщает New Scientist.

После смерти Клеопатры в 30 г. до н. э Египет превратился в провинцию формирующейся Римской империи. Но римский Египет был достаточно слаб, и его южные границы постоянно подвергались нападениям со стороны армии из Куша – царство, располагавшееся на территории современного северного Судана.

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Первый римский император Октавиан Август потребовал, чтобы его армия в Египте ответила на набеги демонстрацией силы. Древние записи говорят о том, что эта кампания была успешной. Летописец по имени Страбон отмечал, что римляне зашли глубоко в царства Куш, после чего атаковали разрушили важный город кушитов Напату в 23 г. до н. э.

Местность, где располагалась Напата, теперь является частью археологического объекта, где ведутся раскопки. Недавно группа археологов раскопала останки последних веков до нашей эры.

"Мы должны были увидеть предполагаемые разрушения. Но не было никаких следов горения даже в самом крупном здании – Храме Амона в Напате", — говорит Джефф Эмберлинг из Мичиганского университета.

Не было и других признаков сражений, таких как брошенное оружие или сожженных и разрушенных зданий. Было неясно, почему Напата избежала разрушений.

Ученые говорят, что римлянам пришлось было пройти несколько сотен километров по пустыне, чтобы добраться до Напаты. Возможно, они решили, что город не стоит таких усилий, и просто соврали, что город врага разрушен.

"Было бы наивно полагать, что все рассказы о римских экспедициях обязательно соответствовали реальности на местности. Я думаю, что заявление о полном разрушении, вероятно, было сильно преувеличено для римской аудитории", — говорит участник раскопок Дэвид Мэттингли.

Такое заявление было рискованным, но возможно, римляне в Египте были уверены в том, что император в тысячах километрах от них никогда не узнает правды.

Однако несколько лет спустя после "победоносной" кампании римлян, кашиты под предводительством своей царицы Аманиренас снова поставили под угрозу южный Египет. В этот раз римляне выбрали мир и подписали договор, который был очень выгоден для кушитов. По словам историков, кушиты получили от Римской империи все, что могли пожелать.

Напомним, названа настоящая причина краха Римской империи. Найдены доказательства того, что "малый ледниковый период" поспособствовал краху Римской империи, который произошел 572 года назад.