Римська імперія брехала про свою могутність: розкопки в Судані розкрили правду

Нещодавні археологічні розкопки в Судані наочно показали, що у військової могутності Римської імперії були свої межі, навіть якщо самі римляни не були готові це визнати. Римська армія відзвітувала про знищення стародавнього міста, що належало ворогові імперії, хоча насправді виявилося все не так.

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Про це повідомляє New Scientist.

Після смерті Клеопатри в 30 р. до н. е. Єгипет перетворився на провінцію Римської імперії, що формується. Але римський Єгипет був досить слабким, і його південні кордони постійно зазнавали нападів з боку армії з Куша — царства, що розташовувалося на території сучасного північного Судану.

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Перший римський імператор Октавіан Август зажадав, щоб його армія в Єгипті відповіла на набіги демонстрацією сили. Стародавні записи говорять про те, що ця кампанія була успішною. Літописець на ім'я Страбон зазначав, що римляни зайшли глибоко в царства Куш, після чого атакували і зруйнували важливе місто кушитів Напату у 23 р. до н. е.

Місцевість, де розташовувалася Напата, тепер є частиною археологічного об'єкта, де ведуться розкопки. Нещодавно група археологів розкопала останки останніх століть до нашої ери.

"Ми повинні були побачити передбачувані руйнування. Але не було жодних слідів горіння навіть у найбільшій будівлі — Храмі Амона в Напаті", — каже Джефф Емберлінг із Мічиганського університету.

Не було й інших ознак боїв, як-от кинута зброя або спалені та зруйновані будівлі. Було неясно, чому Напата уникла руйнувань.

Учені кажуть, що римлянам довелося було пройти кілька сотень кілометрів пустелею, щоб дістатися до Напати. Можливо, вони вирішили, що місто не варте таких зусиль, і просто збрехали, що місто ворога зруйноване.

"Було б наївно вважати, що всі розповіді про римські експедиції обов'язково відповідали реальності на місцевості. Я думаю, що заява про повне руйнування, ймовірно, була сильно перебільшена для римської аудиторії", — каже учасник розкопок Девід Меттінглі.

Така заява була ризикованою, але можливо, римляни в Єгипті були впевнені в тому, що імператор за тисячі кілометрів від них ніколи не дізнається правди.

Однак через кілька років після "переможної" кампанії римлян, кашити під проводом своєї цариці Аманіренас знову поставили під загрозу південний Єгипет. Цього разу римляни обрали мир і підписали договір, який був дуже вигідний для кушитів. За словами істориків, кушити отримали від Римської імперії все, що могли побажати.

Нагадаємо, названо справжню причину краху Римської імперії. Знайдено докази того, що "малий льодовиковий період" посприяв краху Римської імперії, який стався 572 роки тому.