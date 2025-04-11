Названо справжню причину краху Римської імперії: ніхто не зміг би їй допомогти

Знайдено докази того, що "малий льодовиковий період" посприяв краху Римської імперії, який стався 572 роки тому. Такі зміни клімату зробили імперію вразливою перед політичною нестабільність, економічним спадом та іншими негативними факторами.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Автори дослідження отримали нові дані, які підтверджують здогад про те, що пізньоантичний малий льодовиковий період (LALIA) підготував ґрунт для остаточного падіння Римської імперії 1453 року до н.е.

Геологічні свідчення були знайдені в Ісландії, і вони вказують на те, що малий льодовиковий період був більш серйозною проблемою, ніж вважалося раніше. Він зіграв ключову роль у падінні Східної Римської імперії.

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Як відомо, 286 року до н.е. Стародавній Рим розділився на дві частини: Західну і Східну імперію.

Коли почалася велика кліматична криза, Західна Римська імперія вже впала, близько 540 року до н.е. Своєю чергою, глобальне падіння температури справило значний вплив на Східну імперію, каже співавтор дослідження і професор наук про Землю в Університеті Саутгемптона Томас Гернон.

Пізньоантичний малий льодовиковий період почався внаслідок викиду величезної кількості попелу від виверження трьох великих вулканів. Цей льодовиковий період тривав від 200 до 300 років, що призвело до масових міграцій у Європі, які також зіграли свою роль у дестабілізації Римської імперії.

"Похолодання в той період було досить сильним, температура опустилася по всій Європі, що спричинило масові неврожаї, загибель худоби, зростання цін на харчові продукти, а також масові хвороби та голод по всій імперії", — розповідає Гернон.

Таке похолодання збіглося з Юстиніановою чумою, початок якої припав на 541 рік до н.е.. Хвороба забрала життя від 30 до 50 млн осіб по всьому світу, що становило близько половини населення всього світу.

"Усі ці події також збіглися з неспокійним часом у Східній імперії, що була постійно втягнута у війни, територіальну експансію за часів імператора Юстиніана та внутрішній релігійний конфлікт", — підкреслюють експерти.

LALIA могла уповільнити відновлення імперії після всіх перерахованих криз і сприяла довгостроковому структурному занепаду.

"LALIA допомогла схилити чашу терезів у той момент, коли Східна імперія була на межі виснаження", — сказав він.

Професор Жернон і його колеги знайшли нові геологічні докази на підтримку цієї теорії.

Дослідники вивчили незвичайні камені, знайдені на північно-західному узбережжі Ісландії, щоб визначити їхній вік і походження.

"Ми бачили, що цим каменям тут не місце, тому що вони не були схожі на ті, які можна знайти в Ісландії", — каже провідний автор з Університету Квінс Крістофер Спенсер.

Команда роздробила каміння і витягла звідти сотні крихітних кристалів цирконів, щоб проаналізувати

"Циркони по суті є капсулами часу, які зберігають важливу інформацію, включно з часом їхньої кристалізації, а також характеристиками їхнього складу", — зазначають автори дослідження.

Результати аналізу показали, що камені були принесені в це місце дрейфуючими айсбергами під час LALIA. Це вказало на дві речі, кажуть учені. По-перше, Гренландський крижаний щит ріс і відступав значніше, ніж зазвичай, під час LALIA.

По-друге, клімат на той час мав бути особливо холодним, достатньо холодним, щоб айсберги досягли і помітно вплинули на геологію Ісландії.

Це говорить про те, що LALIA могла чинити значний тиск на Східну Римську імперію.

Нагадаємо, вчені назвали нову причину краху цивілізації майя. Дослідники назвали дві основні причини, які згубили цілу цивілізацію і спустошили стародавні міста.