Гнев морей. Ученые назвали новую причину краха цивилизации майя

Причина исчезновения древней цивилизации майя до сих пор остается предметом споров среди историков, археологов и геофизиков. Основная теория заключается в том, что майя пережили серию сильных засух в 800-1100 годах. Но новое исследование показывает, что могла быть и другая причина: сильные тропические штормы. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Исследователи, изучающие прошлые климатические условия в Карибском бассейне, обнаружили, что штормовая активность была слабой и предсказуемой до 900 года. В этом временном отрезке штормы стали более интенсивными и непредсказуемыми. Согласно исследованию, стресс от очень переменчивых и сильных штормов, в дополнение к засухе, могли стать причиной исчезновения майя.

Активность ураганов в Атлантике, включая Карибский бассейн, часто приписывают поведению океанических и атмосферных систем.

"Но без долгосрочных наблюдений за поведением штормов трудно однозначно говорить об этих взаимосвязях", – говорит Ричард Салливан, изучающий палеоклиматологию в Техасском университетн A&M.

Имеющиеся сведения об ураганах и тропических штормах насчитывают немногим более века. Для того, чтобы заглянуть в прошлое еще дальше, ученые часто расшифровывают контрольные следы, оставленные штормами в песке и грязи.

Одним из лучших источников такой информации являются отложения в "голубых дырах" – воронки на морском дне. Отложения в них обычно ровные и гладкие, но когда происходят сильные штормы – воронки накапливают более крупные частицы. Из-за структуры "голубых дыр" материал из них не может выходить наружу, поэтому является идеальным источником информации о древних штормах.

Керны отложений из "голубых дыр" на Багамских островах уже предоставили данные об ураганах в Карибском бассейне примерно 1500 лет назад. Теперь же Доминик Шмитт из Университета Гете во Франкфурте и его коллеги смогли реконструировать древние штормы в регионе, произошедшие 2000 лет назад.

Большая Голубая Дыра. Фото: AQUATICA

"Активность тропических циклонов на юго-западе Карибского моря в целом сместилась от менее активного (100-900 г. н.э.) к более активному состоянию (с 900 г. н.э. до современных дней)", – говорит Шмитт.

Он отмечает, что сдвиг произошел примерно в то время, когда цивилизация майя находилась в упадке.

Цивилизация майя, которая когда-то занимала большую часть полуострова Юкатан, начала угасать, начиная с конца 800-х годов. В течение следующего столетия были заброшены великие города майя, такие как Копан (на территории современного Гондураса) и Тикаль (на территории Гватемалы).

Считается, что изменение климата было основной причиной коллапса цивилизации. Согласно основной теории, на полуостров Юкатан обрушилась серия сильных и продолжительных засух, которые, возможно, уменьшили количество пресной воды и снизили продуктивность сельского хозяйства.

Но помимо засухи, возможно, майя пришлось бороться с участившимися и более непредсказуемыми карибскими циклонами. В керне осадков Большой Голубой Дыры было обнаружено пять исключительно толстых слоев – от 10 до 30 сантиметров. Они отложились примерно между 700 и 1150 годами. Эти слои говорят о чрезвычайно интенсивных циклонах. Например, слой отложений от урагана 5 категории "Хэтти", который прошел в том ж регионе в 1961 году, был толщиной всего 4 сантиметра.

Ученые отмечают, что два древних циклона обрушились на майя в период засухи, а другие – непосредственно перед и после нее. Вполне вероятно, что циклоны разрушили инфраструктуру майя, вызвали затопление прибрежных регионов и неурожаи, а также усугубили экологический стресс в период интенсивной засухи.

"Цивилизация, борющаяся с сильной засухой и уже находящаяся в упадке, подверглась дальнейшему стрессу из-за непрекращающихся разрушительных штормов. Конечно, возможно, что учащение ураганов повлияло на крах империи майя, но о масштабах этого вклада мы точно никогда не узнаем", – подытожил Шмитт.