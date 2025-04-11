Названа настоящая причина краха Римской империи: никто не смог бы ей помочь

Найдены доказательства того, что "малый ледниковый период" поспособствовал краху Римской империи, который произошел 572 года назад. Такие изменения климата сделали империю уязвимой перед политической нестабильность, экономическим спадом и другими негативными факторами.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Авторы исследования получили новые данные, которые подтверждают догадку о том, что позднеантичный малый ледниковый период (LALIA) подготовил почву для окончательного падения Римской империи в 1453 году до н.э.

Геологические свидетельства были найдены в Исландии, и они указывают на то, что малый ледниковый период был более серьезной проблемой, чем считалось ранее. Он сыграл ключевую роль в падении Восточной Римской империи.

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Как известно, в 286 году до н.э. Древний Рим разделился на две части: Западную и Восточную империю.

Когда началось крупный климатический кризис Западная Римская империя уже пала, около 540 года до н.э. В свою очередь, глобальное падение температуры оказало значительное влияние на Восточную империю, говорит соавтор исследования и профессор наук о Земле в Университете Саутгемптона Томас Гернон.

Позднеантичный малый ледниковый период начался в результате выброса огромного количества пепла от извержения трех крупных вулканов. Этот ледниковый период длился от 200 до 300 лет, что привело к массовым миграциям в Европе, которые также сыграли свою роль в дестабилизации Римской империи.

"Похолодания в тот период было достаточно сильным, температура опустилась по всей Европе, что вызвало массовые неурожаи, гибель скота, рост цен на продукты питания, а также массовые болезни и голод по всей империи", — рассказывает Гернон.

Такое похолодание совпало с Юстиниановой чумой, начало которой пришлось на 541 год до н.э.. Болезнь унесла жизни от 30 до 50 млн человек по всему миру, что составило около половины населения всего мира.

"Все эти события также совпали с неспокойным временем в Восточной империи, которая была постоянно вовлеченной в войны, территориальную экспансию при императоре Юстиниане и внутренний религиозный конфликт", — подчеркивают эксперты.

LALIA могла замедлить восстановление империи после всех перечисленных кризисов и способствовала долгосрочному структурному упадку.

"LALIA помогла склонить чашу весов в тот момент, когда Восточная империя была на грани истощения", — сказал он.

Профессор Жернон и его коллеги нашли новые геологические доказательства в поддержку этой теории.

Исследователи изучили необычные камни, найденные на северо-западном побережье Исландии, чтобы определить их возраст и происхождение.

"Мы видели, что этим камня здесь не место, потому что они не были похожи на те, которые можно найти в Исландии", — говорит ведущий автор из Университета Квинс Кристофер Спенсер.

Команда раздробила камни и извлекла оттуда сотни крошечных кристаллов цирконов, чтобы из проанализировать

"Цирконы по сути являются капсулами времени, которые сохраняют важную информацию, включая время их кристаллизации, а также характеристики их состава", — отмечают авторы исследования.

Результаты анализа показали, что что камни были принесены в это место дрейфующими айсбергами во время LALIA. Это указало на две вещи, говорят ученые. Во-первых, Гренландский ледяной щит рос и отступал значительнее, чем обычно, во время LALIA.

Во-вторых, климат в то время должен был быть особенно холодным, достаточно холодным, чтобы айсберги достигли и заметно повлияли на геологию Исландии.

Это говорит о том, что LALIA могла оказать значительное давление на Восточную Римскую империю.

Напомним, ученые назвали новую причину краха цивилизации майя. Исследователи назвали две основные причины, которые погубили целую цивилизацию и опустошили древние города.