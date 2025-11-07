Знайдено 300 тис. км загублених доріг Римської імперії: ними ходила чума

Міжнародна група вчених створила нову карту доріг Римської імперії. У результаті стародавня дорожня мережа розширилася на більш ніж 100 тис. км.

Учені давно знають про те, що великі міста Римської імперії були пов'язані зі столицею головними дорогами. Але до недавнього часу другорядні дороги ніхто предметно не вивчав, каже співавтор дослідження археолог з Орхуського університету Том Бругманс, пише Live Science.

"200-річна історія досліджень римських доріг була зосереджена переважно на цих римських "магістралях", якщо можна так висловитися, на шкоду нашим знанням про безіменні "путівці через сільські шляхи", — каже співавтор дослідження.

Бругманс зі своєю командою створив цифровий атлас римських доріг у Європі, на Близькому Сході та Північній Африці. Цей атлас був названий Itiner-e і покликаний поліпшити розуміння взаємозв'язку всередині Римської імперії в період її найактивнішого розвитку в 150 році н. е.

Цифровий атлас Itiner-e перебуває у загальному доступі, і, за словами авторів, ґрунтується на даних високої роздільної здатності з історичних пам'яток, топографічних картах і даних дистанційного зондування.

У підсумку, вчені створили карту, яка містить у собі майже 300 тис. км доріг, а це вдвічі перевищує протяжність доріг на інших картах. Учені наголошують, що така величезна дорожня мережа свідчить про могутність Римської імперії.

"Ця величезна, інтегрована мережа стала історичним переломним моментом. Уперше чума, економічний бум або нова релігія могли охопити весь континент і змінити світ", — каже Бругманс.

Як приклад Бругманс наводить епідемію Антонінової чуми, яка розпочалася 165 року н. е. і спустошила Римську імперію. За деякими оцінками, тоді загинуло близько чверті населення Римської імперії.

"Картування стародавніх доріг, якими поширювалася Антонінова чума, дає нам змогу отримати 2000-річний приклад багатовікового впливу пандемій на суспільство", — сказав Бругманс.

Він додає, що новий атлас містить майже 300 тис. км другорядних доріг Римської імперії, але команда очікує, що це буде тільки початком. Група вчених сподівається, що це стане початком для інших досліджень, які зможуть заповнити історичні прогалини.

Нагадаємо, Римська імперія брехала про свою могутність — розкопки в Судані розкрили правду. Нещодавні археологічні розкопки в Судані наочно показали, що військова міць Римської імперії мала свої межі, навіть якщо самі римляни не були готові це визнати. Римська армія відзвітувала про знищення стародавнього міста, що належало ворогові імперії, хоча насправді виявилося все не так.