Страшная тайна неандертальцев раскрыта: они ели не только обычную еду

Ученые выяснили, что неандертальцы поедали женщин и детей из вражеских племен. При этом особой популярностью у древних каннибалов пользовались женщины невысокого роста.

Исследователи выяснили, что 45 000 лет назад неандертальцы, жившие на территории современной Бельгии, съедали самых слабых членов вражеского племени. Анализ останков убитых и жертв показал, что при жизни это были женщины невысокого роста и дети. Ученые считают, что именно они были объектом целенаправленного каннибализма. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет IFLScience.

Ученые провели анализ костей, найденных в пещере Гойе в Бельгии, и выяснили, что они принадлежат как минимум шести неандертальцам. Четверо из них были женщинами или девочками-подростками, а двое – ребенком и младенцем мужского пола. У всех скелетов, кроме младенца, обнаружены признаки того, что их разделали и употребили в пищу.

Анализ показал, что убитые неандертальцы не были местными жителями и не принадлежали к племени, которое употребляло их плоть в пищу.

Исследование показало, что все жертвы древнего каннибализма были невысокого роста, а также имели не очень крепкие кости. То есть это были довольно низкие особи с хрупкими костями, как для неандертальцев.

При этом ученые выяснили, что убитые неандертальцы не были особенно подвижными в течение жизни. Это значит, что они не пришли на вражескую территорию, а их забрали из места обитания.

Ученые говорят, что обнаружили признаки не просто экзоканнибализма (употребление в пищу чужеземцев), а свидетельство целенаправленного каннибализма в отношении низкорослых женщин и детей. Это значит, что их специально выбрали для употребления в пищу.

Невозможно точно сказать, что стало причиной именно этого акта каннибализма, но экзоканнибализм обычно связан с войной или конкуренцией между племенами, включая похищение особей из других сообществ, говорят ученые.

Возраст скелетов, которым примерно 45 000 лет, совпадает с периодом появлением Homo sapiens в Западной Европе. Ученые считают, что дополнительная конкуренция за территорию и еду могла привести к росту межплеменного насилия. Это могло спровоцировать этот акт каннибализма.

