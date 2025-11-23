Що станеться з людиною, якщо в неї вріжеться маленька чорна діра: у фізиків є відповідь

Учені з'ясували, що буде з людиною, якщо маленька чорна діра з раннього Всесвіту пройде крізь її тіло. Такі чорні діри вважаються гіпотетичними та все ж вони можуть існувати.

Первинні чорні діри з раннього Всесвіту можуть бути компонентами загадкової темної матерії. Тому глибше розуміння природи цих чорних дір може допомогти фізикам краще зрозуміти темну матерію. Але, що станеться, якщо така чорна діра пройде крізь тіло людини? Фізики кажуть, що це залежатиме від розміру чорної діри. Дослідження опубліковано в журналі International Journal of Modern Physics, пише EarthSky.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фізики вирішили з'ясувати, які гравітаційні ефекти можуть виникнути під час проходження первинної чорної діри через тіло людини. Це може допомогти фізикам краще зрозуміти властивості темної матерії.

Відео дня

Первинні чорні діри є гіпотетичними об'єктами з раннього Всесвіту, які, як вважається, могли утворитися протягом першої секунди після Великого вибуху. Ці маленькі чорні діри могли мати масу, в діапазоні від у 100 000 разів меншу за масу канцелярської скріпки до у 100 000 разів більшу за масу Сонця. Деякі фізики вважають, що первинні чорні діри можуть бути компонентами таємничої темної матерії, якої більше у Всесвіті, ніж матерії, що складається зі звичайних атомів і молекул.

Учені дослідили мінімальний розмір первинної чорної діри, необхідний для того, щоб вона завдала серйозної шкоди людині. Володіння цією інформацією може допомогти визначити властивості темної матерії, такі як її маса.

Фізики використовували у своєму дослідженні дані з минулої роботи, де вони вивчали властивості макроскопічної темної матерії. Це гіпотетична темна матерія, що має великі розміри і складається з безлічі частинок. Вчені з'ясували, що макроскопічна темна матерія може спричинити серйозні руйнування в організмі людини.

Первинні чорні діри є гіпотетичними об'єктами з раннього Всесвіту, які, як вважається, могли утворитися протягом першої секунди після Великого вибуху Фото: ESA/Hubble

Фізики вважають, що під час проходження первинної чорної діри через тіло людини виникне два гравітаційні ефекти: надзвукова ударна хвиля і приливна гравітаційна сила.

Надзвукова ударна хвиля утворюється, коли об'єкт рухається зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, і створює потужне збурення у формі конуса. Проходячи через тіло людини, первинна чорна діра створить такі надзвукові ударні хвилі, що призведе до руйнування тканин організму. Це буде схоже на потрапляння в тіло кулі, кажуть учені.

Також первинна чорна діра створить приливні гравітаційні сили, або різницю в силі гравітації між двома точками. Це створить силу розтягування, яка розірве людські клітини, причому найбільше постраждають клітини мозку людини.

Хоча це дослідження може допомогти визначити масу первинних чорних дір як компонентів темної матерії, переживати через них не варто.

За словами фізиків, первинні чорні діри теоретично можуть існувати, але їх може і не бути. Досить велика первинна чорна діра може спричинити серйозні травми або смерть, якщо пройде крізь тіло людини. Менша первинна чорна діра може пройти крізь тіло людини і цього можна навіть не помітити. Щільність цих чорних дір настільки мала, що така зустріч практично ніколи не відбудеться.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили чорну діру, яка не змінює розуміння еволюції як чорних діри, так і їхніх рідних галактик.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи була у неандертальців своя релігія. Неандертальці залишили після себе багато підказок про своє матеріальне життя. Але про духовну сторону їхнього життя відомо набагато менше.