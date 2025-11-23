Марсохід NASA виявив на Марсі дивний об'єкт: він чужий для Червоної планети (фото)

Марсохід NASA Perseverance виявив у кратері Єзеро на Марсі дуже дивний камінь, який виділяється на тлі інших гірських порід. Хімічний склад каменю натякає на те, що він був створений не на Червоній планеті.

Науковці з NASA вважають, що виявлений марсоходом Perseverance дуже незвичний камінь, який складається з великої кількості заліза та нікелю, ймовірно є метеоритом. Тобто це космічний камінь, який найімовірніше відколовся від астероїда десь у Сонячній системі, а потім упав на Марс. Це перший метеорит, який виявив марсохід Perseverance за чотири роки дослідження кратера Єзеро на Червоній планеті, де він шукає ознаки позаземного життя, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після початку своєї наукової діяльності на Марсі 2021 року мерсохід NASA Perseverance виявив кілька незвичних каменів, що викликали здивування у вчених. Хімічний склад деяких із цих каменів є ознакою того, що на Червоній планеті колись могло існувати позаземне життя.

Відео дня

Але всі ці дивні камені мають марсіанське походження, тобто утворилися на Червоній планеті. До цього Perseverance ще ніколи не знаходив метеорит на Марсі. Науковці вважають, що виявлений у кратері Єзеро камінь, діаметром приблизно 80 сантиметрів, впав на Марс із космосу. Хоча потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно це підтвердити.

За словами вчених з NASA, незвичайний камінь завдяки своїй формі виділяється на тлі навколишніх гірських порід у кратері Єзеро.

Вчені з NASA вважають, що виявлений марсоходом Perseverance дуже незвичний камінь, що складається з великої кількості заліза і нікелю, ймовірно є метеоритом Фото: solar-system

За допомогою своїх приладів марсохід Perseverance з'ясував, що камінь містить багато заліза і нікелю, що незвично для марсіанських гірських порід. Але ці метали часто зустрічаються в метеоритах. Але поки незрозуміло, як давно цей метеорит упав на Марс. Вчені вважають, що це могло статися мільйони або навіть мільярди років тому.

Раніше марсоходи NASA, Spirit, Opportunity і Curiosity (він ще працює на Марсі, на відміну від інших, і вивчає кратер Гейл) виявляли метеорити на поверхні Червоної планети. Але незрозуміло, чому за 4 роки своєї роботи цього не зміг зробити Perseverance, з огляду на те, що вік кратера Езеро майже такий самий, як і кратера Гейл, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, марсохід Curiosity вивчив камінь на Марсі і виявив великий сюрприз. Аналіз цього каменю дозволив виявити в його складі дивовижний жовтий скарб.

Також Фокус писав про те, що дивна особливість, помічена у міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, може ознакою того, що це зовсім не комета, а штучно створений об'єкт.

Ще Фокус писав про те, що фізики з'ясували, що станеться з людиною, якщо в неї вріжеться маленька чорна діра. Вчені з'ясували, що буде з людиною, якщо маленька чорна діра з раннього Всесвіту пройде крізь її тіло. Такі чорні діри вважаються гіпотетичними та все ж вони можуть існувати.