Ученые впервые выяснили, как именно звезды-вампиры питаются своими жертвами

Астрономы впервые получили данные о внутренней области вокруг звезды белого карлика, которая, подобно вампиру, питается своим компаньоном.

Ученые с помощью космического телескопа IXPE смогли провести детальное исследование ранее недоступной высокоэнергетической области, окружающей белый карлик. Это так называемые мертвые звезды, возникающие после смерти звезд, похожих на Солнце. Астрономы провели тщательное исследование белого карлика в системе EX Гидра, которая находится на расстоянии 200 световых годах от Земли. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Звездная система EX Гидра относится к классу промежуточных полярных звезд. Система состоит из белого карлика и его звезды-компаньона, у которой белый карлик забирает вещество.

Ученые впервые обнаружили огромный поток горячего звездного вещества, которое тянется от звезды-жертвы к белому карлику. Размер этого потока оценивается в 3200 км. При этом звезда-компаньон находится на очень близкой орбите вокруг белого карлика и совершает полный оборот всего за 98 минут. Вещество из звезды-компаньона падает на поверхность белого карлика. По словам ученым размер потока звездного вещества примерно в 2 раза меньше самого белого карлика и намного больше, чем предполагали теории.

Астрономы обнаружили, что от поверхности белого карлика отражается интенсивное рентгеновское излучение, которое рассеивается в космосе намного больше, чем предполагалось. При этом сам факт того, что рентгеновское излучение от потока вещества соседней звезды отражается от белого карлика еще никогда не наблюдалось, хотя в теории так и должно быть.

Промежуточные полярные звезды получили свое название из-за разной силы магнитных полей белых карликов. Когда магнитное поле особенно сильное, эти мертвые звезды притягивают вещество своих компаньонов, которое затем течет к полюсам белых карликов. Но, когда магнитное поле белых карликов слабое, оторванное от соседней звезды вещество образует вокруг белых карликов аккреционные диски. Из них украденное звездное вещество постепенно поступает на поверхность белых карликов.

Ситуация более сложная у белых карликов с магнитными полями средней силы. Астрономы предсказали, что в таких системах аккреционный диск все же должен формироваться, но он будет притягиваться к полюсам белых карликов. Магнитные поля в этих системах должны затем поднимать это вещество, создавая фонтан звездного вещества, который обрушивается на магнитные полюса белых карликов со скоростью в миллионы километров в час.

Астрономы предсказали, что падающий поток вещества должен врезаться в продолжающее падать вещество, ранее поднятое магнитными полями, создавая столбы турбулентного газа, температура которого может достигать миллионов градусов Цельсия, выпуская при этом рентгеновское излучение.

Все эти предсказания астрономы смогли подтвердить. Таким образом была получена ценная информация о физике взаимодействия между белыми карликами и их звездами-жертвами.

