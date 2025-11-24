Астрономы обнаружили самые массивные звезды во Вселенной: таких еще не видели

В ранней Вселенной могли существовать сверхмассивные звезды, масса которых в 1000 -10 000 раз больше массы Солнца. Астрономы нашли доказательство этого в далекой галактике. Это открытие может помочь решить загадку рождения слишком больших черных дыр в ранней Вселенной.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб изучили галактику GS 3073 в ранней Вселенной. Ее свет шел к нам примерно 12,7 миллиарда лет, а это значит, что ученые увидели галактику такой, какой она была через почти 1 миллиард лет после Большого взрыва. Химический состав этой галактики указывает на то, что она может быть наполнена сверхмассивными звездами, масса которых в 1000 – 10 000 раз больше массы Солнца. Это значительно превышает предел массы звезд для того, чтобы они могли существовать. Но, ученые нашли доказательство того, что такие звезды действительно могут существовать. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет New Scientist.

По словам ученых, все звезды в ближайшей Вселенной не могут иметь массу, превышающую в 120 раз массу Солнца. Если этот предел массы превышен, то звезда взрывается и исчезает с образованием черной дыры. Теории показывают, что гораздо более массивные звезды могут существовать, но не было доказательств этому и теперь они, кажется, появились.

Астрономы обнаружили в галактике GS 3073 необычно высокое содержание азота. Такая концентрация этого химического элемента указывает на то, что в этой галактике находятся сверхмассивные звезды.

Согласно теориям, в ранней Вселенной существовали очень массивные звезды населения III, масса которых была в тысячи раз больше, чем у Солнца. Они появились примерно через 100-400 млн лет после Большого взрыва, а уже через 800 млн лет после рождения Вселенной большинство из них исчезло. Считается, что такие звезды должны производить гораздо больше азота, чем обычные звезды.

Расчеты ученых показывают, что всего несколько звезд населения III, масса которых в 1000-10 000 раз больше массы Солнца, могут объяснить огромное количество азота в галактике GS 3073. По словам астрономов, они получили самые убедительные доказательства существования сверхмассивных звезд населения III в ранней Вселенной, которых еще никогда раньше не видели.

Если эти звезды действительно существуют, то они могут помочь раскрыть секрет появления сверхмассивных черных дыр, которые появились во Вселенной гораздо раньше, чем предполагают модели.

Астрономы уже обнаруживали огромные черные дыры, масса которых в миллионы и миллиарды раз больше массы Солнца, существовавшие через 500 млн лет после Большого взрыва. Но модели эволюции космоса показывают, что такие черные дыры не могли появиться так рано в истории Вселенной.

Но эти черные дыры могли появиться после исчезновения сверхмассивных звезд и таким образом это объясняет, как они выросли до гигантских размеров за относительно короткий промежуток времени по космическим меркам, говорят астрономы.

Чтобы окончательно подтвердить, что в галактике GS 3073 и других галактиках в ранней Вселенной, где много азота, существуют сверхмассивные звезды, нужны дополнительные данные.

