Как в космосе появилось "Бриллиантовое кольцо" диаметром 20 световых лет: секрет раскрыт (фото)

Ученые наконец-то раскрыли тайну светящегося кольца из газа и пыли, которое находится в нескольких тысячах световых лет от нас в созвездии Лебедя.

В созвездии Лебедя яркое скопление звезд, кажется, украшает один из краев почти идеального газового кольца шириной 20 световых лет. Поэтому данная структура получила прозвище "Бриллиантовое кольцо". Но астрономы выяснили, что этот светящийся "бриллиант" вообще не является частью кольца. Эта группа молодых звезд находится в нескольких сотнях световых лет ближе к Земле и только лишь кажется, что она связана с газовым кольцом. Также ученые смогли выяснить, каким образом была создана эта огромная структура в космосе. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

С помощью реальных наблюдений и моделирования астрономы выяснили, что "Бриллиантовое кольцо" представляет собой сплющенные остатки расширяющегося газового пузыря, который раздуло в прошлом излучение и звездные ветры массивной молодой звезды.

Большинство газовых пузырей, созданных массивными звездами, расширяются более или менее сферически. Но вое наблюдение показало наличие лишь плоского газового кольца, которое расширяется намного медленно, чем аналогичные структуры.

Астрономы обнаружили, что массивная звезда, вероятно, сформировалась не внутри обычного плотного сферического газового облака, а внутри тонкого слоя, похожего на пластину, толщиной около шести световых лет. В такой среде части газового пузыря быстро рассеялись в области с более низкой плотностью, расположенные выше и ниже пластины. В результате образовалось широкое газовое кольцо, достаточно плотной, чтобы сохраниться и через сотни тысяч лет.

В созвездии Лебедя яркое скопление звезд, кажется, украшает один из краев почти идеального газового кольца шириной 20 световых лет. Поэтому данная структура получила прозвище "Бриллиантовое кольцо" Фото: space.com

Ученые также выяснили, что возраст "Бриллиантового кольца" составляет не несколько миллионов лет, как предполагалось, а оно было создано примерно 400 000 – 500 000 лет назад. Ученые считают, что изначально газовый пузырь расширялся сферически в течение первых 100 000 лет, а затем "лопнул" и ставил после себя похожее на блин кольцо.

Астрономы пришли к выводу, что похожая на платины среда образования новых звезд может быть более распространена, чем сферические газовые облака, которые используются в моделях звездообразования.

По словам авторов исследования, данное открытие имеет большое значение для понимания формирования звезд в нашей галактике Млечный Путь.

Как уже писал Фокус, астрономы наконец-то объяснили странную физику огромных призрачных структур в космосе. Новое исследование решило давние загадки гигантских радиодуг, которые образуются при столкновении скоплений галактик и простираются на миллионы световых лет.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA обнаружил на Марсе странный объект, который является чужим для Красной планеты. В кратере Езеро обнаружен очень странный камень, который выделяется на фоне остальных горных пород. Химический состав камня намекает на то, что он был создан не на Красной планете.