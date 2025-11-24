Як у космосі з'явилося "Діамантове кільце" діаметром 20 світлових років: секрет розкрито (фото)

Науковці нарешті розкрили таємницю світного кільця з газу і пилу, що світиться, яке розташоване за кілька тисяч світлових років від нас у сузір'ї Лебедя.

У сузір'ї Лебедя яскраве скупчення зірок, здається, прикрашає один із країв майже ідеального газового кільця завширшки 20 світлових років. Тому ця структура отримала прізвисько "Діамантове кільце". Але астрономи з'ясували, що цей "діамант", який світиться, взагалі не є частиною кільця. Ця група молодих зірок перебуває за кілька сотень світлових років ближче до Землі і тільки лише здається, що вона пов'язана з газовим кільцем. Також вчені змогли з'ясувати, яким чином була створена ця величезна структура в космосі. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

За допомогою реальних спостережень і моделювання астрономи з'ясували, що "Діамантове кільце" є сплющеними залишками газової бульбашки, яка розширюється і яку роздмухало в минулому випромінювання і зоряні вітри масивної молодої зірки.

Більшість газових бульбашок, створених масивними зірками, розширюються більш-менш сферично. Але наше спостереження показало наявність лише плоского газового кільця, яке розширюється набагато повільніше, ніж аналогічні структури.

Астрономи виявили, що масивна зірка, ймовірно, сформувалася не всередині звичайної щільної сферичної газової хмари, а всередині тонкого шару, схожого на пластину, товщиною близько шести світлових років. У такому середовищі частини газової бульбашки швидко розсіялися в області з більш низькою щільністю, розташовані вище і нижче пластини. У результаті утворилося широке газове кільце, досить щільне, щоб зберегтися і через сотні тисяч років.

Учені також з'ясували, що вік "Діамантової каблучки" становить не кілька мільйонів років, як передбачалося, а вона була створена приблизно 400 000 — 500 000 років тому. Вчені вважають, що спочатку газова бульбашка розширювалася сферично протягом перших 100 000 років, а потім "лопнула" і ставила після себе схоже на млинець кільце.

Астрономи дійшли висновку, що схоже на платини середовище утворення нових зірок може бути більш поширеним, ніж сферичні газові хмари, які використовуються в моделях зореутворення.

За словами авторів дослідження, дане відкриття має велике значення для розуміння формування зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях.

