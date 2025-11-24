Астрономи виявили наймасивніші зірки у Всесвіті: таких ще не бачили

У ранньому Всесвіті могли існувати надмасивні зірки, маса яких у 1000-10 000 разів більша за масу Сонця. Астрономи знайшли доказ цього в далекій галактиці. Це відкриття може допомогти вирішити загадку народження занадто великих чорних дір у ранньому Всесвіті.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб вивчили галактику GS 3073 у ранньому Всесвіті. Її світло йшло до нас приблизно 12,7 мільярда років, а це означає, що вчені побачили галактику такою, якою вона була через майже 1 мільярд років після Великого вибуху. Хімічний склад цієї галактики вказує на те, що вона може бути наповнена надмасивними зірками, маса яких у 1000 — 10 000 разів більша за масу Сонця. Це значно перевищує межу маси зірок для того, щоб вони могли існувати. Але, вчені знайшли доказ того, що такі зірки дійсно можуть існувати. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише New Scientist.

За словами вчених, усі зірки в найближчому Всесвіті не можуть мати масу, що перевищує в 120 разів масу Сонця. Якщо цю межу маси перевищено, то зірка вибухає і зникає з утворенням чорної діри. Теорії показують, що набагато масивніші зірки можуть існувати, але не було доказів цьому і тепер вони, здається, з'явилися.

Астрономи виявили в галактиці GS 3073 незвично високий вміст азоту. Така концентрація цього хімічного елемента вказує на те, що в цій галактиці знаходяться надмасивні зірки.

Згідно з теоріями, у ранньому Всесвіті існували дуже масивні зірки населення III, маса яких була в тисячі разів більшою, ніж у Сонця. Вони з'явилися приблизно через 100-400 млн років після Великого вибуху, а вже через 800 млн років після народження Всесвіту більшість із них зникла. Вважається, що такі зірки повинні виробляти набагато більше азоту, ніж звичайні зірки.

Розрахунки вчених показують, що всього кілька зірок населення III, маса яких у 1000-10 000 разів більша за масу Сонця, можуть пояснити величезну кількість азоту в галактиці GS 3073. За словами астрономів, вони отримали найпереконливіші докази існування надмасивних зірок населення III у ранньому Всесвіті, яких ще ніколи раніше не бачили.

Якщо ці зірки дійсно існують, то вони можуть допомогти розкрити секрет появи надмасивних чорних дір, які з'явилися у Всесвіті набагато раніше, ніж припускають моделі.

Астрономи вже виявляли величезні чорні діри, маса яких у мільйони і мільярди разів більша за масу Сонця, що існували через 500 млн років після Великого вибуху. Але моделі еволюції космосу показують, що такі чорні діри не могли з'явитися так рано в історії Всесвіту.

Але ці чорні діри могли з'явитися після зникнення надмасивних зірок і таким чином це пояснює, як вони виросли до гігантських розмірів за відносно короткий проміжок часу за космічними мірками, кажуть астрономи.

Щоб остаточно підтвердити, що в галактиці GS 3073 та інших галактиках у ранньому Всесвіті, де багато азоту, існують надмасивні зірки, потрібні додаткові дані.

