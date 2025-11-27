Космічний апарат сфотографував викид темної плазми на Сонці: він більший за Землю (фото)

Такі фотографії допомагають ученим зрозуміти магнітні механізми, які керують поведінкою Сонця і формують космічну погоду в усій Сонячній системі.

Космічний апарат Solar Orbiter Європейського космічного агентства нещодавно сфотографував величезний сонячний протуберанець, який піднімається над Сонцем. На знімку видно темну дугоподібну структуру з плазми, пише Space.

Цей сонячний протуберанець складається з електрично зарядженого газу, або плазми, яка утримується магнітними полями Сонця. Попри те, що температура верхньої атмосфери нашої зірки, тобто корони, становить понад мільйон градусів Цельсія, ця плазма є відносно холодною, адже її температура становить приблизно 10 000 градусів Цельсія.

Через низьку температуру сонячний протуберанець виглядає темнішим на тлі навколишньої сонячної корони. Коли такі структури видно на тлі відкритого космосу, їх називають протуберанцями. Коли вони простягаються по видимому диску Сонця, їх називають нитками. Як сонячні протуберанці, так і нитки можуть мати розмір у десятки тисяч кілометрів, а значить у кілька разів перевищують діаметр Землі.

Коли Solar Orbiter зробив фотографію сонячного протуберанця, космічний апарат перебував на відстані приблизно 63 мільйони кілометрів від Сонця. Для порівняння планета Меркурій знаходиться на відстані приблизно 58 млн км від нашої зірки.

Подібні спостереження мають важливе значення під час того, як Solar Orbiter вивчає магнітну активність Сонця, походження сонячного вітру і процесів, які впливають на космічну погоду в Сонячній системі.

Космічний апарат Solar Orbiter було запущено 2020 року, і відтоді він збирає дані про нашу зірку. Його камера дає змогу робити приголомшливі фотографії атмосфери Сонця, а також сонячних протуберанців.

