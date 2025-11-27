Космический аппарат сфотографировал выброс темной плазмы на Солнце: он больше Земли (фото)

Подобные фотографии помогают ученым понять магнитные механизмы, которые управляют поведением Солнца и формируют космическую погоду по всей Солнечной системе.

Космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства недавно сфотографировал огромный солнечный протуберанец, который поднимается над Солнцем. На снимке видна темная дугообразная структура из плазмы, пишет Space.

Этот солнечный протуберанец состоит из электрически заряженного газа, или плазмы, которая удерживается магнитными полями Солнца. Несмотря на то, что температура верхней атмосферы нашей звезды, то есть короны, составляет более миллиона градусов Цельсия, эта плазма относительно холодная, ведь ее температура составляет примерно 10 000 градусов Цельсия.

Из-за низкой температуры солнечный протуберанец выглядит более темным на фоне окружающей солнечной короны. Когда такие структуры видны на фоне открытого космоса, их называют протуберанцами. Когда они простираются по видимому диску Солнца, их называют нитями. Как солнечные протуберанцы, так и нити могут иметь размер в десятки тысяч километров, а значит в несколько раз превышают диаметр Земли.

Когда Solar Orbiter сделал фотографию солнечного протуберанца, космический аппарат находился на расстоянии примерно 63 миллиона километров от Солнца. Для сравнения планета Меркурий находится на расстоянии примерно 58 млн км от нашей звезды.

Подобные наблюдения имеют важное значение во время того, как Solar Orbiter изучает магнитную активность Солнца, происхождение солнечного ветра и процессов, которые влияют на космическую погоду в Солнечной системе.

Космический аппарат Solar Orbiter был запущен в 2020 году и с тех занимается сбором данных о нашей звезде. Его камера позволяет делать потрясающие фотографии атмосферы Солнца, а также солнечных протуберанцев.

