"Торговец смертью": благодаря динамиту ученые всего мира ежегодно получают миллион долларов

27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал свое знаменитое завещание, согласно которому была учреждена Нобелевская премия. А деньги для этой премии были заработаны с помощью одного из самых известных изобретений современности.

Одни вспоминают Альфреда Нобеля как филантропа, который заложил финансовую основу для Нобелевской премии, а другие – как изобретателя динамита. Это изобретение использовалось не только во время войн, но и в мирных целях, например, во время строительства разнообразных инфраструктурных проектов. 27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал свое знаменитое завещание, согласно которому была учреждена Нобелевская премия. Предлагаем вспомнить некоторые интересные факты, которые касаются как этой премии, так и главного изобретения Нобеля, а также жизни ученого и предпринимателя.

Альфред Нобель – ученый и гениальный предприниматель

Альфред Нобель (1833 – 1896) был шведским химиком, инженером, изобретателем, предпринимателем и филантропом. Нобель знал шесть языков: шведский, французский, русский, английский, немецкий и итальянский. Нобель никогда не был женат и у него не было детей. Несмотря на то, что всю жизнь Нобель придерживался идей пацифизма, свое богатство он заработал с помощью производства оружия. Он создал сеть заводов по производству динамита и других взрывчатых веществ в десятках стран мира.

Еще один важным источником его огромного состояния была одна из крупнейших нефтяных компаний в мире – "Бранобель". Альфред Нобель создал ее вместе со своими братьями Людвигом и Робертом.

Всего за свою жизнь Нобель получил 355 патентов на свои изобретения, но наиболее известным изобретением стал динамит.

Альфред Нобель Фото: wikipedia

Самое известное изобретение Альфреда Нобеля – динамит

В середине XIX века основным мощным взрывчатым веществом был нитроглицерин. Это было очень эффективное вещество, но в то же время чрезвычайно нестабильное. Часто во время транспортировки нитроглицерин взрывался от малейшего толчка или повышения температуры.

Альфред Нобель в 1867 году обнаружил, что, если смешать жидкий нитроглицерин с кизельгуром (пористая осадочная порода, похожая на глину), получается паста, которую можно упаковать и безопасно перевозить. Новая смесь получила название динамит, что в переводе с древнегреческого означает сила. В том же году Нобель запатентовал динамит.

Динамит произвел настоящую революцию. С его помощью значительно упростилось и ускорилось строительство железных дорог, шахт и туннелей. Конечно же динамит использовали и в военных целях.

Динамит производства завода Альфреда Нобеля Фото: Wikipedia

"Торговец смертью"

Считается, что на создание Нобелевской премии Альфреда Нобеля побудила публикация журналистов. В 1888 году в Каннах (Франция) умер его брат Людвиг. Но французские журналисты опубликовали в газетах некрологи на Альфреда. В них Нобеля называли "торговцем смертью", ведь разбогател на продаже динамита, который активно использовали во время войн.

Считается, что Нобель был глубоко потрясен тем, каким его запомнит мир после смерти, и решил сделать так, чтобы не остаться в памяти человечества злодеем мирового масштаба.

Завещание Альфреда Нобеля и Нобелевская премия

27 ноября 1895 года за год до своей смерти в Сан-Ремо (Италия) Нобель подписал в Париже свое завещание. Согласно документу, более 90% состояния Нобеля, а это около 31 миллиона шведских крон, должно было пойти на учреждение премий за достижения в физике, химии, медицине, литературе и за деятельность по укреплению мира.

Все эти деньги должны были быть вложены, согласно завещанию, в ценные бумаги и на банковские счета. Для управления этими активами был создан Фонд Нобеля. По сути, он является инвестиционной компанией, которая занимается управлением средствами умершего ученого и предпринимателя. Полученные проценты от капитала Нобеля фонд выделяет на вручение Нобелевской премии.

Нобелевская премия за последние 30 лет составляла в денежном эквиваленте сумму в диапазоне от 900 тысяч до 1,5 млн долларов США. Эту премию всегда вручают в шведских кронах. До сих пор точно неизвестно, почему в завещании Нобеля не указано, что премию могут получать математики. На этот счет существуют разные теории, но они не имеют явного подтверждения.

