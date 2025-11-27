"Торговець смертю": завдяки динаміту вчені всього світу щороку отримують мільйон доларів

27 листопада 1895 року Альфред Нобель підписав свій знаменитий заповіт, згідно з яким було засновано Нобелівську премію. А гроші для цієї премії були зароблені за допомогою одного з найвідоміших винаходів сучасності.

Одні згадують Альфреда Нобеля як філантропа, який заклав фінансову основу для Нобелівської премії, а інші — як винахідника динаміту. Цей винахід використовували не тільки під час воєн, а й у мирних цілях, наприклад, під час будівництва різноманітних інфраструктурних проєктів. 27 листопада 1895 року Альфред Нобель підписав свій знаменитий заповіт, згідно з яким було засновано Нобелівську премію. Пропонуємо згадати деякі цікаві факти, які стосуються як цієї премії, так і головного винаходу Нобеля, а також життя вченого і підприємця.

Альфред Нобель — учений і геніальний підприємець

Альфред Нобель (1833 — 1896) був шведським хіміком, інженером, винахідником, підприємцем і філантропом. Нобель знав шість мов: шведську, французьку, російську, англійську, німецьку та італійську. Нобель ніколи не був одружений і не мав дітей. Незважаючи на те, що все життя Нобель дотримувався ідей пацифізму, своє багатство він заробив за допомогою виробництва зброї. Він створив мережу заводів із виробництва динаміту та інших вибухових речовин у десятках країн світу.

Відео дня

Ще одним важливим джерелом його величезних статків була одна з найбільших нафтових компаній у світі — "Бранобель". Альфред Нобель створив її разом зі своїми братами Людвігом і Робертом.

Загалом за своє життя Нобель отримав 355 патентів на свої винаходи, але найбільш відомим винаходом став динаміт.

Альфред Нобель Фото: wikipedia

Найвідоміший винахід Альфреда Нобеля — динаміт

У середині XIX століття основною потужною вибуховою речовиною був нітрогліцерин. Це була дуже ефективна речовина, але водночас надзвичайно нестабільна. Часто під час транспортування нітрогліцерин вибухав від найменшого поштовху або підвищення температури.

Альфред Нобель 1867 року виявив, що, якщо змішати рідкий нітрогліцерин із кизельгуром (пориста осадова порода, схожа на глину), виходить паста, яку можна упакувати і безпечно перевозити. Нова суміш отримала назву динаміт, що в перекладі з давньогрецької означає сила. Того ж року Нобель запатентував динаміт.

Динаміт зробив справжню революцію. З його допомогою значно спростилося і прискорилося будівництво залізниць, шахт і тунелів. Звичайно ж динаміт використовували і у військових цілях.

Динаміт виробництва заводу Альфреда Нобеля Фото: Wikipedia

"Торговець смертю"

Вважається, що на створення Нобелівської премії Альфреда Нобеля спонукала публікація журналістів. 1888 року в Каннах (Франція) помер його брат Людвіг. Але французькі журналісти опублікували в газетах некрологи на Альфреда. У них Нобеля називали "торговцем смертю", адже розбагатів на продажу динаміту, який активно використовували під час війн.

Вважається, що Нобель був глибоко вражений тим, яким його запам'ятає світ після смерті, і вирішив зробити так, щоб не залишитися в пам'яті людства лиходієм світового масштабу.

Заповіт Альфреда Нобеля та Нобелівська премія

27 листопада 1895 року за рік до своєї смерті в Сан-Ремо (Італія) Нобель підписав у Парижі свій заповіт. Згідно з документом, понад 90% статків Нобеля, а це близько 31 мільйона шведських крон, мало піти на заснування премій за досягнення у фізиці, хімії, медицині, літературі та за діяльність зі зміцнення миру.

Усі ці гроші мали бути вкладені, згідно із заповітом, у цінні папери та на банківські рахунки. Для управління цими активами було створено Фонд Нобеля. По суті, він є інвестиційною компанією, яка займається управлінням коштами померлого вченого і підприємця. Отримані відсотки від капіталу Нобеля фонд виділяє на вручення Нобелівської премії.

Нобелівська премія за останні 30 років становила в грошовому еквіваленті суму в діапазоні від 900 тисяч до 1,5 млн доларів США. Цю премію завжди вручають у шведських кронах. Досі достеменно невідомо, чому в заповіті Нобеля не вказано, що премію можуть отримувати математики. Щодо цього існують різні теорії, але вони не мають явного підтвердження.

Як уже писав Фокус, вчені нещодавно зробили відкриття, яке спростувало теорію про Всесвіт, удостоєну Нобелівської премії.

Також Фокус писав про те, хто саме може отримати Нобелівську премію і як обирають цих учених.