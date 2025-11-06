Усі знання пішли прахом: відкриття спростувало теорію про Всесвіт, удостоєну Нобелівської премії

Нове дослідження ставить під сумнів теорію, яка була відзначена Нобелівською премією. Автори роботи кажуть, що розширення Всесвіту насправді не прискорюється, а сповільнюється, і це змінює все.

Експерти кажуть, що якщо нова теорія про розширення Всесвіту підтвердиться, то це матиме масштабні наслідки. Насамперед це означатиме, що замість нескінченного розширення, Всесвіт врешті-решт, може зникнути в процесі Великого стиснення, пише The Guardian.

За словами авторів дослідження, їхні спостереження також вказують на те, що темна енергія, яка відповідальна за розширення Всесвіту — слабшає з часом.

"Наше дослідження показує, що Всесвіт уже вступив у фазу уповільненого розширення в теперішню епоху, і що темна енергія еволюціонує з часом набагато швидше, ніж вважалося раніше. Якщо ці результати підтвердяться, це ознаменує собою істотний зсув парадигми в космології з моменту відкриття темної енергії 27 років тому", — говорить глава дослідження з Університету Енсе в Південній Кореї Ен-Ук Лі.

Ваги цьому дослідженню додає й те, що такого ж висновку дійшов у своєму дослідженні міжнародний консорціум DAISY. З цього приводу в космології вже розгораються запеклі дебати про природу темної енергії та ймовірну долю Всесвіту.

У своїй роботі команда перевірила надійність спостережень за далекими надновими, які призвели до відкриття темної енергії. Саме за це було присуджено Нобелівську премію з фізики 2011 року.

"Минуло 27 років з моменту відкриття темної енергії й Всесвіту, що прискорюється. Однак одне ключове припущення виявилося неправильним. Це як почати застібати сорочку з неправильного ґудзика", — каже Лі.

Ще до 1990-х років учені вважали, що гравітація працює як величезне космічне гальмо, що сповільнює розширення Всесвіту і тримає разом галактики.

Але ця теорія була спростована, коли астрономам вперше вдалося оцінити розширення Всесвіту. Вони спостерігали за зірками, що вибухають, відомими як наднові типу 1a. Вчені вважали, що такі наднові мають унікальну однорідність світла, яке вони випускають, що дало змогу розрахувати швидкість віддалення різних частин Всесвіту, вимірюючи червоний зсув. За словами вчених, червоний зсув — це розтягнення світла через розширення Всесвіту.

Тоді спостереження показали, що ці далекі наднові були набагато тьмянішими, ніж мали б бути, якби розширення Всесвіту дійсно сповільнювалося. На основі цього астрономи дійшли висновку, що розширення Всесвіту прискорилося і продовжує прискорюватися.

Але недавнє відкриття вказує на інше пояснення побаченого. Автори нового дослідження оцінили вік 300 батьківських галактик, використавши інший метод. Вони дійшли висновку, що відмінності у властивостях зірок у ранньому Всесвіті призвели до того, що їхні наднові були просто слабшими.

У результаті аналізу було зроблено висновок про те, що корекція цього систематичного зсуву все ще свідчить про розширення Всесвіту, але воно істотно сповільнилося, а темна енергія слабшає. Якщо темна енергія продовжить зменшуватися до точки, де стане негативною, теоретично передбачається, що Всесвіт закінчиться Великим стисненням.

