Все знания пошли прахом: открытие опровергло теорию о Вселенной, удостоенную Нобелевской премии

Новое исследование ставит под сомнение теорию, которая была удостоена Нобелевской премии. Авторы работы говорят, что расширение Вселенной, на самом деле, не ускоряется, а замедляется, и это меняет все.

Эксперты говорят, что если новая теория о расширении Вселенной подтвердится, то это будет иметь масштабные последствия. Прежде всего, это будет означать, что вместо бесконечного расширения, Вселенная в конце концов, может исчезнуть в процессе Большого сжатия, пишет The Guardian.

По словам авторов исследования, их наблюдения также указывают на то, что темная энергия, которая ответственна за расширение Вселенной – ослабевает со временем.

“Наше исследование показывает, что Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения в настоящую эпоху, и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее. Если эти результаты подтвердятся, это ознаменует собой существенный сдвиг парадигмы в космологии с момента открытия темной энергии 27 лет назад”, - говорит глава исследования из Университета Енсе в Южной Корее Ен-Ук Ли.

Веса этому исследованию добавляет и то, что к такому же выводу пришел в своем исследовании международный консорциум DAISY. По этому поводу в космологии уже разгораются ожесточенные дебаты о природе темной энергии и вероятной судьбе Вселенной.

В своей работе команда проверила надежность наблюдений за далекими сверхновыми, которые привели к открытию темной энергии. Именно за это была присуждена Нобелевская премия по физике в 2011 году.

“Прошло 27 лет с момента открытия темной энергии и ускоряющейся Вселенной. Однако одно ключевое предположение оказалось неверным. Это как начать застегивать рубашку с неправильной пуговицы”, - говорит Ли.

Еще до 1990-х годов ученые считали, что гравитация работает как огромный космический тормоз, который замедляет расширение Веселенной и держит вместе галактики.

Но данная теория была опровергнута, когда астрономам впервые удалось оценить расширение Веселенной. Он наблюдали за взрывающими звездами, известными как сверхновые типа 1a. Ученые полагали, что такие сверхновые обладают уникальной однородностью испускаемого ими света, что позволило рассчитать скорость удаление различных частей Вселенной, измеряя красное смещение. По словам ученых, красное смещение – это растяжение света из-за расширяющейся Вселенной.

Тогда наблюдения показали, что эти далекие сверхновые были намного тусклее, чем должны, если бы расширение Вселенной действительно замедлялось. На основе этого астрономы пришли к выводу, что расширение Вселенной ускорилось и продолжает ускоряться.

Но недавнее открытие указывает на другое объяснение увиденного. Авторы нового исследования оценили возраст 300 родительских галактик, использовав другой метод. Они пришли к выводу, что различия в свойствах звезд в ранней Вселенной привели к тому, что их сверхновые были просто более слабыми.

В результате анализа был сделан вывод о том, что коррекция этого систематического смещения все еще говорит о расширении Вселенной, но оно существенно замедлилось, а темная энергия ослабевает. Если темная энергия продолжит уменьшаться до точки, где станет отрицательной, теоретически предсказывается, что Вселенная закончится Большим сжатием.

Напомним, Вселенная начнет сжиматься через 7 млрд лет. Новое исследование, похоже, дало ответ на давний вопрос, который волновал ученых. Астрономические данные показали, каким именно будет конец Вселенной, и когда это произойдет.