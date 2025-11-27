10 культових космічних апаратів, які вижили в інших світах Сонячної системи (фото)

Ці колісні роботи-дослідники переписали історію космосу, вивчаючи Місяць і Марс. Їхні дослідження змінили планетологію.

Учені отримали величезну кількість нової інформації про Марс і Місяць завдяки роботизованим апаратам, які досліджували ці світи Сонячної системи в різний час. Деякі з них все ще працюють і дають можливість отримати відповіді на питання, які давно цікавлять вчених. Далі представлені 10 культових космічний апаратів, від перших місяцеходів до високотехнологічних марсоходів. Кожен із них зробив значний внесок у космічну науку, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Місяцехід-1"

"Луноход-1" став першим в історії космічним апаратом, який побував на поверхні іншого світу в Сонячній системі. Радянський місяцехід здійснив посадку на Місяць 17 листопада 1970 року в районі Моря Дощів.

Відео дня

"Місяцехід-1" Фото: Wikipedia

Цей колісний апарат важив 756 кілограмів і управлявся дистанційно із Землі. Він був оснащений двома телекамерами з кутом огляду 50 градусів і чотирма телефотометрами високої роздільної здатності, здатними робити панорамні знімки на великі відстані.

За 11 місяців своєї роботи "Місяцехід-1" пройшов 10,5 км поверхнею Місяця, обстежив 80 000 квадратних метрів поверхні і провів сотні експериментів із вимірювання складу місячного ґрунту.

Місяцехід зробив 20 000 фотографій, що значно поліпшило розуміння місячного середовища.

Місячний всюдихід "Аполлон"

Місячний всюдихід "Аполлон" був першим пілотованим всюдиходом, розробленим людством для дослідження Місяця. Побудований компанією Boeing, він важив 210 кг без вантажу, але міг перевозити 440 кг. Астронавти NASA використовували його для переміщення поверхнею Місяця, а також для перевезення обладнання та зразків місячного ґрунту.

Місячний всюдихід "Аполлон" Фото: solar-system

Алюмінієві колеса забезпечували всюдиходу максимальну проєктну швидкість 7 км/год, але під час місії "Аполлон-17" вона досягла 18 км/год. NASA використовувало місячний всюдихід у трьох місіях: "Аполлон-15", "Аполлон-16" і "Аполлон-17" на початку 70-х років минулого століття. Цей транспортний засіб давав змогу астронавтам долати набагато більші відстані, ніж пішки.

"Луноход-2"

Радянський "Луноход-2" став другим дистанційно керованим місяцеходом, який приземлився на Місяці 15 січня 1973 року.

"Місяцехід-2" Фото: Wikipedia

Він перевершив свого попередника, подолавши 39 кілометрів місячною поверхнею приблизно за п'ять місяців. Як і "Луноход-1", новий місяцехід мав вісім коліс, кожне з яких було оснащене двошвидкісним електродвигуном і незалежною підвіскою.

"Луноход-2" пережив чотири екстремально холодні місячні ночі, коли температура опускалася до мінус 150 градусів Цельсія.

Марсохід Sojourner

Sojourner став першим марсоходом, який приземлився на Марсі. Це стало поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід Sojourner був частиною місії NASA Mars Pathfinder і опустився на поверхню Марса 4 липня 1997 року.

Марсохід Sojourner Фото: solar-system

Незважаючи на вагу всього 10,6 кг, він мав усе необхідне обладнання для наукових досліджень. Його конструкція довела, що невеликі та легкі марсоходи можуть виживати та працювати на поверхні Марса.

Марсохід Sojourner пропрацював 83 марсіанські дні, що в 12 разів перевищувало запанований термін служби. Колісний робот подолав 100 метрів, залишаючись у межах 12 метрів від посадкового модуля через обмеження зв'язку.

Марсохід Perseverance

Perseverance — це найсучасніший марсохід NASA, який здійснив посадку в лютому 2021 року в кратері Єзеро на Марсі. Він важить 1025 кг і схожий на марсохід Curiosity, але має суттєві вдосконалення.

Марсохід Perseverance Фото: solar-system

Відмінною особливістю марсохода Perseverance є його 2-метровий роботизований маніпулятор, оснащений високоточними науковими приладами.

Одне з головних його завдань є пошук ознак потенційного позаземного життя на Марсі, а також збір зразків марсіанського ґрунту й атмосфери.

Perseverance переміщається поверхнею Марса зі швидкістю приблизно 30 км/год і робить зупинки для проведення досліджень і зараз продовжує свою роботу на Червоній планеті.

Марсохід Spirit

Spirit здійснив посадку на Марс 4 січня 2004 року в кратері Гусєва в рамках місії NASA Mars Exploration Rover. Марсохід і його близнюк Opportunity були практично ідентичні за конструкцією, важачи по 174 кг кожен. Хоча планувалося, що місія триватиме всього 90 марсіанських днів, Spirit у підсумку пропрацював цілих 2208 марсіанських днів.

Марсохід Spirit Фото: solar-system

Під час своєї місії Spirit рухався зі швидкістю 7,7 км/год, перш ніж застряг у м'якому піску в травні 2009 року. NASA офіційно завершило місію 25 травня 2011 року після численних безуспішних спроб повернути марсохід до роботи.

Марсохід Spirit виявив свідоцтва давньої гідротермальної активності та гарячих джерел на Марсі. Марсохід також виявив зразки ґрунту, що містять близько 90% чистого кремнезему (діоксид кремнію). Це головний компонент майже всіх земних гірських порід.

Марсохід Opportunity

Opportunity є одним із найуспішніших планетоходів, з коли-небудь створених. Він приземлився 25 січня 2004 року в районі плато Меридіана на Марсі в рамках місії NASA Mars Exploration Rover. За час своєї роботи марсохід подолав вражаючі 45 кілометрів поверхнею Марса.

У 2015 році Opportunity став першим планетоходом, який подолав марафонську дистанцію в 42,5 кілометра на поверхні іншого світу.

Opportunity відомий своїми науковими відкриттями. Наприклад, він виявив сліди стародавньої води на Марсі відразу після посадки, на відміну від свого близнюка марсохода Spirit, якому знадобилося набагато більше часу для цього.

Марсохід Curiosity

Curiosity прибув на Марс 6 серпня 2012 року і приземлився в кратері Гейла. Марсохід важить 900 кг і на момент посадки перевершував своїми технологіями всі попередні марсоходи разом узяті. Для його посадки знадобилася інноваційна система "небесний кран", яка плавно опустила марсохід на поверхню Червоної планети.

Марсохід Curiosity Фото: NASA

Curiosity переміщається поверхнею Марса зі швидкістю 32 км/год. Його прилади виявили органічні молекули в марсіанських гірських породах, що дало підказки про можливе існування життя на Марсі в минулому.

Місяцехід "Юйту"

"Юйту" став першим місяцеходом, який успішно приземлився на Місяці з 1976 року. Він був запущений у рамках китайської місії "Чан'е-3" і приземлився 14 грудня 2013 року в Море Дощів.

Місяцехід "Юйту" Фото: Wikipedia

Це був перший китайський місяцехід, який показав, що Китай досяг великого прогресу в дослідженні космосу. Хоча спочатку планувалася 90-денна місія, "Юйту" працював на Місяці 973 дні.

Місяцехід перестав рухатися після другої місячної ночі (вона триває приблизно два земні тижні), але продовжував збирати важливі наукові дані за допомогою своїх приладів.

Місяцехід "Праг'ян"

"Праг'ян" був частиною індійської місії "Чандраян-3" і приземлився на Місяці 23 серпня 2023 року. Це був перший місяцехід, який працював поруч із Південним полюсом Місяця. Цей регіон має велике наукове значення через можливу наявність водяного льоду, прихованого в постійно затінених кратерах.

Місяцехід "Праг'ян" Фото: Wikipedia

Місяцехід важив 26 кг і пропрацював на поверхні Місяця 12 днів. За цей час він подолав 101 метр, перш ніж вимкнутися через суворі умови на Місяці. Навіть незважаючи на короткий термін служби, "Праг'ян" зібрав цінні наукові дані за допомогою свого рентгенівського спектрометра та інших приладів.

Як уже писав Фокус, у метеоритному кратері на Землі вчені виявили унікальних мікробів, які є ключем до життя на Марсі.