Китай вернет поврежденный космический корабль на Землю после успешной спасательной миссии

Теперь трое китайских астронавтов на космической станции “Тяньгун” могут вернуться домой в любое время в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) объявило о том, что вернет на Землю поврежденный космический корабль "Шеньчжоу-20", состыкованный с космической станцией "Тяньгун". Этот корабль вернется без экипажа на борту. Корабль получил повреждения в результате столкновения с космическим мусором и непригоден для перевозки астронавтов, пишет Space.

Три китайских астронавта миссии "Шэньчжоу-20" должны были покинуть космическую станцию "Тяньгун" 5 ноября, но в тот же день CMSA ​​неожиданно заявило, что они останутся на орбите немного дольше. Оказалось, что космический корабль, на котором астронавты прибыли на орбиту, был поврежден в результате столкновения с космическим мусором. В результате появилась трещина в иллюминаторе корабля, что сделало возвращение астронавтов на Землю слишком рискованным.

В результате три астронавта миссии "Шэньчжоу-20" вернулись на Землю 14 ноября корабле "Шэньчжоу-21", на котором прибыл новый экипаж станции "Тяньгун". Но новый экипаж временно остался без корабля, который необходим для возвращения домой в случае чрезвычайной ситуации.

24 ноября Китай отправил в космос корабль "Шэньчжоу-22" без экипажа в качестве спасательной миссии и таким образом временная чрезвычайная ситуация на станции "Тяньгун" закончилась.

Теперь же CMSA объявило о том, что поврежденный корабль "Шэньчжоу-20" будет возвращен на Землю без экипажа для осмотра, чтобы получить точные данные о причинах его повреждения и возможных последствиях для будущих миссий. Дата возвращения пока не объявлена.

Вид с борта беспилотного космического корабля "Шэньчжоу-22" вскоре после запуска Фото: CCTV

Предварительные результаты расследования показывают, что корабль "Шэньчжоу-20" получил трещины, образовавшиеся в результате столкновения с обломком космического мусора размером менее миллиметра, который двигался с очень высокой скоростью.

Учитывая это, CMSA решило вернуть поврежденный корабль на Землю без экипажа астронавтов, чтобы избежать наихудшего сценария, при котором трещины могли бы распространиться из-за давления и высокой температуры при входе в атмосферу Земли. Это могло бы привести к разрушению конструкции корабля.

Астронавты миссии "Шэньчжоу-21" будут находиться на космической станции "Тяньгун" еще примерно полгода, проводя научные эксперименты. Новый экипаж станции, астронавты миссии "Шэньчжоу-23", должны прибыть на станцию "Тяньгун" в апреле 2026 года.

