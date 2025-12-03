Главные "ворота" в космос: как авария на космодроме Байконур ударила по России (фото)

Несмотря на то, что Россия использует для запусков ракет в космос три космодрома, только Байконур позволяет осуществлять запуски космических кораблей с астронавтами. Недавняя авария на космодроме Байконур нанесла серьезный удар по космической программе РФ.

Байконур – это самый большой космодром в мире, который находится в Казахстане и его арендует Россия для космических запусков. Отсюда на Международную космическую станцию (МКС) отправляются как грузовые, так и пилотируемые космические корабли. Это главные "ворота" России в космос, и недавняя авария на космодроме Байконур может привести к переносу на неопределенное время запусков космических кораблей РФ на орбиту.

Байконур — экстремальное место

Строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года после принятия совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 февраля 1955 года о создании Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства Обороны СССР.

Відео дня

Байконур, который включает в себя несколько стартовых площадок и город с одноименным названием, занимает площадь 6717 км². Космодром был введен в эксплуатацию в 1957 году. С тех пор его использовал для запусков в космос СССР, а теперь использует Россия.

Космодром Байконур находится в Казахстане, а потому Россия платит аренду этой стране. Договор аренды заключен до 2050 года.

Место для космодрома выбрали из-за удаленности от населенных пунктов и большого количества ясных дней в году, их более 300, что важно для наблюдения за полетом ракет в космос. Но климат там экстремальный: летом температура доходит до плюс 45 градусов Цельсия, а зимой опускается до минус 30.

Старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Байконур Фото: X (Twitter)

Байконур – это самый большой космодром в мире. Он находится достаточно близко к экватору, что позволяет запускать ракеты в космос более эффективно. Хотя американский космодром на мысе Канаверал в штате Флорида находится намного южнее.

До 2016 года с космодрома Байконур осуществлялось больше всего запусков ракет космос. Но вот уже 9 лет лидерство удерживает космодром на мысе Канаверал. До 2020 года Байконур был единственным космодромом в мире, откуда на МКС отправлялись астронавты из разных стран, не только из России, на космических кораблях "Союз". Байконур остается ключевой площадкой для российской пилотируемой космической программы. А на МКС астронавты, в том числе и российские вот уже несколько лет отправляются также с мыса Канаверал на космических кораблях Crew Dragon компании SpaceX.

Также с космодрома Байконур на МКС отправляются грузовые корабли "Прогресс", которые играют важную роль в поддержании стабильной орбиты космической станции. Несмотря на санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину, NASA продолжает сотрудничество с Россией, в частности с государственной корпорацией "Роскосмос", в рамках проекта МКС.

Байконур – главные даты в истории космодрома

Космодром Байконур — это место, где началась космическая эра человечества. Именно отсюда 4 октября 1957 года с помощью ракеты Р-7 в космос был выведен первый искусственный спутник Земли.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в космос отправился первый человек в истории. Ракета-носитель "Восток" вывела в космос корабль "Восток-1" c советским космонавтом Юрием Гагариным.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отправила на орбиту на борту космического корабля "Восток-6" также с космодрома Байконур.

20 февраля 1986 года ракета-носитель "Протон" вывела на орбиту базовый блок орбитальной станции "Мир".

20 ноября 1998 года на ракете-носителе "Протон" с космодрома Байконур на орбиту был доставлен функционально-грузовой модуль "Заря" и так началось строительство МКС. ОН был построен в России по контракту с компанией "Боинг" и является собственностью NASA, поскольку строительство финансировали США. И все же данный модуль относится к российскому сегменту МКС.

Авария на космодроме Байконур

На космодроме Байконур действую стартовые площадки, предназначенные для запусков в космос тяжелый ракет-носителей "Протон", а также единственная площадка для запусков ракеты-носителя "Союз-2". Это 31-я площадка.

27 ноября, после запуска космического корабля "Союз МС-28", на 31-й стартовой площадке произошло падение кабины технического обслуживания Фото: Соцсети

Ракета "Союз-2" выводит на низкую околоземную орбиту как космические корабли "Союз" с астронавтами на борту, так и грузовые корабли "Прогресс". Но 27 ноября после очередного запуска астронавтов на МКС, среди которых были россияне и американец, на 31-й стартовой площадке произошла серьезная авария. Она может привести к тому, что в ближайшие несколько месяцев, а некоторые американские эксперты считают, что даже лет, никаких запусков в космос Россия не сможет проводить. То есть речь идет о полетах грузовых кораблей и пилотируемых миссиях на МКС.

Несмотря на то, что Россия использует для запусков ракет в космос три космодрома, только Байконур позволяет осуществлять запуски космических кораблей с астронавтами. Два других космодрома, "Плесецк" и "Восточный" не имеют необходимой инфраструктуры.

27 ноября, после запуска космического корабля "Союз МС-28", на 31-й стартовой площадке произошло падение кабины технического обслуживания. Она представляет собой металлическую платформу весом 144 тонны, на которой расположены две подъемные платформы. При подготовке ракеты к запуску кабина задвигается под ракету, а платформы поднимаются. Таким образом стартовая команда может проводить подготовку ракеты к запуску. После завершения подготовки подъемные платформы опускаются, и кабина перемещается под стартовый стол, где фиксируется в неподвижном положении. Но что-то пошло не так и кабина рухнула вниз с высоты 20 метров.

Кабина техобслуживания представляет собой металлическую платформу весом 144 тонны Фото: Роскосмос

Хотя "Роскосмос" заявляет о том, что есть все необходимое для ремонта кабины техобслуживания, и он будет осуществлен в ближайшее время, американские эксперты сомневаются в этом. Они называют такие сроки возможного восстановления работы стартовой площадки: от нескольких месяцев до трех лет.