Головні "ворота" в космос: як аварія на космодромі Байконур вдарила по Росії (фото)

Незважаючи на те, що Росія використовує для запусків ракет у космос три космодроми, тільки Байконур дає змогу здійснювати запуски космічних кораблів з астронавтами. Нещодавня аварія на космодромі Байконур завдала серйозного удару по космічній програмі РФ.

Байконур — це найбільший космодром у світі, який розташований у Казахстані і його орендує Росія для космічних запусків. Звідси на Міжнародну космічну станцію (МКС) відправляються як вантажні, так і пілотовані космічні кораблі. Це головні "ворота" Росії в космос, і нещодавня аварія на космодромі Байконур може призвести до перенесення на невизначений час запусків космічних кораблів РФ на орбіту.

Байконур — екстремальне місце

Будівництво космодрому Байконур розпочалося в травні 1955 року після ухвалення спільної постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 лютого 1955 року про створення Науково-дослідного випробувального полігону № 5 Міністерства Оборони СРСР.

Байконур, який включає в себе кілька стартових майданчиків і місто з однойменною назвою, займає площу 6717 км². Космодром було введено в експлуатацію 1957 року. Відтоді його використовував для запусків у космос СРСР, а тепер використовує Росія.

Космодром Байконур розташований у Казахстані, а тому Росія платить оренду цій країні. Договір оренди укладено до 2050 року.

Місце для космодрому обрали через віддаленість від населених пунктів і велику кількість ясних днів на рік, їх понад 300, що важливо для спостереження за польотом ракет у космос. Але клімат там екстремальний: влітку температура доходить до плюс 45 градусів Цельсія, а взимку опускається до мінус 30.

Старт ракети-носія "Союз-2" з космодрому Байконур Фото: X (Twitter)

Байконур — це найбільший космодром у світі. Він розташований досить близько до екватора, що дає змогу запускати ракети в космос більш ефективно. Хоча американський космодром на мисі Канаверал у штаті Флорида розташований набагато південніше.

До 2016 року з космодрому Байконур здійснювалося найбільше запусків ракет у космос. Але ось уже 9 років лідерство утримує космодром на мисі Канаверал. До 2020 року Байконур був єдиним космодромом у світі, звідки на МКС відправлялися астронавти з різних країн, не тільки з Росії, на космічних кораблях "Союз". Байконур залишається ключовим майданчиком для російської пілотованої космічної програми. А на МКС астронавти, зокрема й російські, ось уже кілька років вирушають також із мису Канаверал на космічних кораблях Crew Dragon компанії SpaceX.

Також з космодрому Байконур на МКС відправляються вантажні кораблі "Прогрес", які відіграють важливу роль у підтримці стабільної орбіти космічної станції. Незважаючи на санкції, запроваджені проти Росії через вторгнення в Україну, NASA продовжує співпрацю з Росією, зокрема з державною корпорацією "Роскосмос", у рамках проєкту МКС.

Байконур — головні дати в історії космодрому

Космодром Байконур — це місце, де почалася космічна ера людства. Саме звідси 4 жовтня 1957 року за допомогою ракети Р-7 у космос було виведено перший штучний супутник Землі.

12 квітня 1961 року з космодрому Байконур у космос вирушила перша людина в історії. Ракета-носій "Восток" вивела в космос корабель "Восток-1" із радянським космонавтом Юрієм Гагаріним.

Перша у світі жінка-космонавт Валентина Терешкова вирушила на орбіту на борту космічного корабля "Восток-6" також із космодрому Байконур.

20 лютого 1986 року ракета-носій "Протон" вивела на орбіту базовий блок орбітальної станції "Мир".

20 листопада 1998 року на ракеті-носії "Протон" з космодрому Байконур на орбіту доставили функціонально-вантажний модуль "Зоря", і так почалося будівництво МКС. Він був побудований в Росії за контрактом з компанією "Боїнг" і є власністю NASA, оскільки будівництво фінансували США. І все ж цей модуль належить до російського сегменту МКС.

Аварія на космодромі Байконур

На космодромі Байконур діють стартові майданчики, призначені для запусків у космос важких ракет-носіїв "Протон", а також єдиний майданчик для запусків ракети-носія "Союз-2". Це 31-й майданчик.

27 листопада, після запуску космічного корабля "Союз МС-28", на 31-му стартовому майданчику сталося падіння кабіни технічного обслуговування Фото: Соцсети

Ракета "Союз-2" виводить на низьку навколоземну орбіту як космічні кораблі "Союз" з астронавтами на борту, так і вантажні кораблі "Прогрес". Але 27 листопада після чергового запуску астронавтів на МКС, серед яких були росіяни й американець, на 31-му стартовому майданчику сталася серйозна аварія. Вона може призвести до того, що в найближчі кілька місяців, а деякі американські експерти вважають, що навіть років, жодних запусків у космос Росія не зможе проводити. Тобто йдеться про польоти вантажних кораблів і пілотовані місії на МКС.

Попри те, що Росія використовує для запусків ракет у космос три космодроми, тільки Байконур дає змогу здійснювати запуски космічних кораблів з астронавтами. Два інших космодроми, "Плесецьк" і "Східний", не мають необхідної інфраструктури.

27 листопада, після запуску космічного корабля "Союз МС-28", на 31-му стартовому майданчику сталося падіння кабіни технічного обслуговування. Вона являє собою металеву платформу вагою 144 тонни, на якій розташовані дві підйомні платформи. Під час підготовки ракети до запуску кабіна засувається під ракету, а платформи піднімаються. Таким чином стартова команда може проводити підготовку ракети до запуску. Після завершення підготовки підйомні платформи опускаються, і кабіна переміщується під стартовий стіл, де фіксується в нерухомому положенні. Але щось пішло не так і кабіна впала вниз із висоти 20 метрів.

Кабіна техобслуговування являє собою металеву платформу вагою 144 тонни Фото: Роскосмос

Хоча "Роскосмос" заявляє про те, що є все необхідне для ремонту кабіни техобслуговування, і його буде здійснено найближчим часом, американські експерти сумніваються в цьому. Вони називають такі терміни можливого відновлення роботи стартового майданчика: від кількох місяців до трьох років.