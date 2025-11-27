Почему вода кипела при 0°C, а замерзала при 100°C: как Андерс Цельсий изменил наш мир (фото)

Поддержите нас UA
Андерс Цельсий вошел в историю благодаря созданию стоградусной температурной шкалы
В научной истории Европы особое место занимает Андерс Цельсий, чьи исследования изменили способ, которым измеряют температуру и изучают природные явления. Его работа повлияла на развитие астрономии, геодезии и понимание процессов в верхних слоях атмосферы.

Андерс Цельсий (1701-1744) вошел в историю благодаря созданию стоградусной температурной шкалы. Сам ученый называл свой термометр "украшением" и инструментом, позволяющим увидеть, "в какой степени теплеет или холодеет в комнате".

Примечательно, что в оригинальном варианте шкалы Цельсия температура кипения воды равнялась 0 градусов, а температура замерзания — 100. Лишь после его смерти Карл Линней в 1745 году перевернул шкалу, придав ей современный вид.

В своих исследованиях Цельсий продемонстрировал, что точка плавления льда практически не меняется под воздействием давления, а также чрезвычайно точно определил, как температура кипения воды зависит от атмосферного давления.

Ученый также предложил фиксировать ноль своей шкалы при среднем барометрическом давлении на уровне моря
Сравнение величин температуры
Фото: Фокус

Ученый также предложил фиксировать ноль своей шкалы (точку кипения) при среднем барометрическом давлении на уровне моря — значении, которое впоследствии стало основой для "одной стандартной атмосферы".

Цельсий стал известен не только как автор температурной системы.

Он сыграл важную роль в Лапландской экспедиции (1736-1737), организованной вместе с Пьером Луи Моро де Мопертюи, имевшей целью измерить дугу меридиана в один градус. Ее результаты подтвердили предположение Исаака Ньютона о том, что Земля имеет форму эллипсоида, сплюснутого у полюсов.

В 1741 году Цельсий основал Уппсальскую обсерваторию.
Уппсальская обсерватория, основанная Цельсием
Фото: Википедия

Также Цельсий одним из первых исследовал природу северного сияния: он описал более 300 наблюдений и установил, что изменения в интенсивности сияния связаны с отклонением магнитной стрелки компаса, сделав вывод о магнитной природе явления.

В 1741 году Цельсий основал Уппсальскую обсерваторию, которую позже возглавил. Именно там ученый провел точные измерения светимости около 300 звезд, используя одинаковые стеклянные пластины, поглощавшие свет — технику, которая опережала время и повлияла на развитие фотометрии.

Благодаря сочетанию точных измерений, смелых научных экспедиций и способности объяснять сложные физические явления Андерс Цельсий оставил след, который до сих пор заметен в науке и повседневной жизни.

Его наследие — от температурной шкалы до исследований северного сияния — продолжает служить основой для современных научных подходов.

