170 лет славы последнего запорожца: как Дмитрий Яворницкий спас казачество от забвения (фото)

170 лет назад, 6 ноября 1855 года родился Дмитрий Яворницкий, который стал самым известным исследователем эпохи казачества. Он посвятил этому делу жизнь, изучая места, где стояли старые Сечи.

В конце XIX века история Войска Запорожского Низового была малоисследованной, однако Дмитрий Яворницкий это изменил. Он был одним из первых, кто изучал историю запорожского казачества и историю днепровских порогов.

Путь к казацкой истории

Дмитрий Яворницкий родился в селе Борисовка (ранее Сонцовка) на Харьковщине. Уже с юности он проявил особую страсть к истории запорожских казаков, которую считал сердцем украинской национальной памяти. Именно этому направлению он посвятил большую часть своей жизни.

Дмитрий Яворницкий был одним из первых, кто изучал историю запорожского казачества и историю днепровских порогов Фото: Википедия

Самым известным его трудом стала трехтомная "История запорожских казаков" (1892-1897), обобщившая огромный корпус источников — от архивных документов до фольклорных свидетельств. В этих томах ученый не только описал политическую и военную историю Сечи, но и воссоздал быт, традиции, духовный мир и моральные принципы запорожцев.

От Никитинской Сечи до Каменской

Менее известной, но не менее важной стороной деятельности Яворницкого была археология. В конце XIX — начале XX века он организовал десятки экспедиций по Днепровскому краю, исследуя места, где стояли старые Сечи: Никитинскую, Чертомлыкскую, Каменскую.

Во время своих экспедиций Яворницкий собрал большое количество этнографических материалов и обнаружил сотни документов о событиях казацкой эпохи. Он обнаружил документы об основании Никитинской Сечи, с которой и началась Освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого. Также ученый установил, где именно находилась Сечь, которую, к сожалению, смыли Днепр и паводки.

Никитин перевоз — место Никитинской Сечи Фото: Википедия

Однако исследователю удалось обнаружить остатки казацкой церкви и кладбище.

Об этом говорится в первом томе его книги "Запорожье в остатках старины и преданиях народа": "Место бывшей Никитинской Сечи можно восстановить только по рассказам стариков. Сечь и при ней кладбище находилось ровно на 350 саженей [750 метров] ниже теперешней пристани, у правого берега Днепра, напротив того места, где теперь в нем мельницы, иначе говоря, напротив двора крестьянина Василия Ходарина, живущего почти у самого берега Днепра".

Исследуя Чертомлыкскую Сечь Яворницкий пытался узнать причины переноса Сечи из Никитино к реке Чертомлык. Ученый считал, что расположение предыдущей Сечи было невыгодным со стратегической точки зрения, из-за чего ее перенесли на остров Чертомлык.

Реконструкция Чертомлыкской Сечи В. Ленченко Фото: Википедия

Вот как ученый описывал это место: "…возле вековечного леса, при слиянии восьми рек, находится небольшой, но высокий и живописный островок, обрамленный отовсюду молодыми деревьями и покрытый вверху высокими и непролазными сорняками. На этом островке была славная Чертомлыкская Сечь".

"Везде на острове, а особенно вблизи реки Чертомлык, видны остатки прошлого: черепки посуды, рвы и канавы, могилы, отдельные кости и целые скелеты людей… Чертомлык, разливаясь, ежегодно подмывает свой правый берег и иногда выносит из него гробы с казацкими костями, иногда целые человеческие скелеты, а чаще всего казацкие черепа с длинными чубами или без чубов, разнообразную одежду, оружие, оловянные пули, целые куски свинца, большие кольца проволоки и т. п.".

Также Яворницкий исследовал Каменскую Сечь. Ученый сделал топографическое обследование и первое научное описание Сечи. Он определил расположение куреней, сокровищниц и сечевой площади. Именно Яворницкий заказал топографическую съемку региона. Описывая городище на Каменке, Яворницкий отмечал, Сечь располагалась на небольшом мысе, который омывался рекой Казацкое Речище и устьем Каменки.

Яворницкий исследовал Каменскую Сечь Фото: Википедия

Ученый также определил размеры укрепления: "115 саженей в длину с востока, 66 саженей с севера, 123 саженей с запада, 36 саженей с юга". Яворницкий считал, что посередине Сечи тянулся майдан, вдоль которого размещалось около сорока куреней и казначейств.

Также было еще четыре ряда куреней, один вдоль Казацкого Речища, а другие тянулись в сторону Каменки. Между ними, по мнению Яворницкого, была еще одна площадь, размеры которой примерно равнялись первой.

Кроме этого ученый утверждал, что вся Сечь была обнесена каменной оградой. С северной стороны стен археолог обнаружил остатки семи "волчьих ям", а с южной — насыпи, которые могли быть "базисами" для пушек или наблюдательными пунктами. Однако в этом случае ученый ошибся: дальнейшие исследования В. Гошкевича обнаружили, что эти памятники были частью более древнего, а именно скифского городища.

Дмитрий Яворницкий в своем кабинете Фото: Википедия

Во время раскопок историк открыл многочисленные остатки казацких укреплений, захоронения, оружие, кресты, клейноды и бытовые вещи. Он тщательно описывал найденные артефакты, систематизировал их по типам и периодам, тем самым закладывая основы украинской казацкой археологии как отдельной дисциплины.

В своих дневниках Яворницкий вспоминал, как собственноручно копал землю возле бывших сечевых куреней, чтобы "точно прикоснуться к прошлому". Его экспедиции охватывали огромную территорию — от Запорожья до Херсонщины, и каждая из них обогащала музейные фонды уникальными памятниками материальной культуры.

Музейное дело и культурное наследие

Большую часть жизни ученый посвятил Днепровскому историческому музею, которым руководил более тридцати лет. Благодаря его усилиям музей превратился в одно из лучших историко-краеведческих учреждений Украины.

Именно здесь Яворницкий создал экспозиции, рассказывающие о быте и борьбе запорожцев, разместил собственную коллекцию оружия, икон, старинных карт, документов и казацких реликвий.

На момент открытия музея в 1902 году, который тогда назывался Екатеринославским областным музеем им. А. Поля, в наличии было только 2 коллекции, самого Яворницкого и К. М. Мельник-Антонович, украинского историка с Полтавщины.

Рабочий стол Дмитрия Яворницкого в доме-музее Фото: Википедия

Однако уже в 1905 году в каталоге меценатов было 165 физических и 7 юридических лиц. Благодаря Яворницкому музей стал крупнейшим в мире хранилищем запорожской старины. В 1929 году в музее было 2325 казацких памятников, а за все 30 лет управления Яворницким, фонды выросли до 85 тысяч артефактов. Часть из этих артефактов можно увидеть на сайте Днепровского музея.

Под его руководством музей стал не только хранилищем артефактов, но и научным центром. Яворницкий организовывал публичные лекции, работал с учителями, студентами, способствовал развитию исторического образования в Украине.

Также Яворницкий проводил экскурсии по музею, которые, как отмечают его современники, отличались художественным стилем, производя впечатление "поэтического и хитроватого украинца, который и сам походил иногда на того же казака Мамая".

Культурное влияние и наследие

Дмитрий Яворницкий имел тесные связи с деятелями культуры своего времени. В частности, он консультировал художника Илью Репина во время работы над картиной "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", помогая ему точно воспроизвести детали быта, оружия и одежды запорожцев. Именно Яворницкого Репин изобразил на картине в качестве писаря.

Ученый также оставил огромное лексикографическое наследие, составив словарь украинского народного языка, где собрал тысячи уникальных слов и выражений, услышанных в разных регионах.

Последний запорожец против советской власти

Современники называли Яворницкого "последним запорожцем" — не только за казацкий характер, но и за его безграничную преданность народному делу. Его труды стали основой для дальнейших исследований украинской государственности, культуры и истории казачества.

Дмитрий Яворницкий в одежде запорожца Фото: Википедия

Однако судьба ученого была не безоблачной: кроме цензорских преград и финансовых затруднений, ему приходилось преодолевать подозрения властей и недоразумения коллег-историков.

В 20-30-х годах XX века Яворницкого обвиняли в идеализации казачества, а советские спецслужбы следили за его деятельностью. Из-за этого постепенно лишили лишения сначала в университете, а впоследствии в архиве.

В 1933 году Яворницкого обвинили в буржуазном национализме, после чего ученого уволили с должности директора музея.

Сегодня его имя носит Днепровский национальный исторический музей, а многочисленные рукописи, письма и археологические материалы до сих пор изучают историки по всей Украине.