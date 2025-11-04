Десять лет уныния и надежды: открытие гробницы Тутанхамона, ее сокровища и тайны (фото)

4 ноября 1922 года, после лет кропотливых раскопок, археолог Говард Картер наконец увидел находку своей жизни. Заглянув сквозь небольшое отверстие в запечатанной двери гробницы в Долине царей, он увидел "удивительные вещи" — золотые сокровища, сверкавшие в темноте.

Этот момент ознаменовал начало одного из величайших археологических открытий в истории: открытие гробницы фараона Тутанхамона, царя, который правил Египтом более 3300 лет назад.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

От интуиции до открытия — как нашли гробницу

Путь Картера к открытию был долгим и неопределенным. К 1922 году его спонсор, Джордж Герберт, 5-й граф Карнарвон, потерял терпение и средства. Однако Картер не сдавался и пообещал самостоятельно профинансировать последний сезон раскопок, подозревая, что небольшой участок земли вблизи гробницы Рамсеса VI скрывает что-то важное.

Відео дня

Его интуиция оправдалась: 4 ноября 1922 года его рабочие обнаружили первую ступень лестницы, высеченной в скале.

Говард Картер, 1924 год Фото: Википедия

Копая глубже, команда обнаружила запечатанные двери с печатью некрополя королевского захоронения. Однако проход дальше был засыпан щебнем. Картер послал телеграмму Карнарвону, чтобы тот прибыл на раскопки.

Исследования возобновили после прибытия Карнарвона и его дочери в Луксор 23-го ноября. Археологи обнаружили, что на печати дверей выгравировано имя Тутанхамона, что придало уверенности исследователям. Через несколько дней ученые добрались до еще одного прохода, который в конце концов открыли.

Картер описал момент открытия в своей книге: "Дрожащими руками я сделал крошечный прокол в верхнем левом углу. Темнота и пустое пространство, насколько мог дотянуться железный испытательный стержень, показывали, что то, что лежало дальше, было пустым, а не заполненным, как проход, который мы только что очистили".

"Были применены испытания со свечами в качестве меры предосторожности от возможных зловонных газов, а затем, немного расширив отверстие, я вставил свечу и заглянул внутрь. Лорд Карнарвон, леди Эвелин и Каллендер обеспокоенно стояли рядом со мной, ожидая вердикта".

"Сначала я ничего не видел, горячий воздух, исходивший из комнаты, заставлял пламя свечи мерцать, но вскоре, когда мои глаза привыкли к свету, детали комнаты внутри медленно выныривали из тумана: странные животные, статуи и золото — повсюду блеск золота".

Гробница фараона, позже каталогизированная как KV62, избежала разграбления Фото: Википедия

Именно тогда состоялся короткий диалог, который стал известным. Карнарворн спросил Картера, видит ли тот что-то, а его ответ "да, удивительные вещи" — вошел в легенду. Гробница, позже каталогизированная как KV62, избежала разграбления, которое уничтожило так много других королевских захоронений.

Исследование гробницы — что нашли археологи

Гробница Тутанхамона была удивительно маленькой как для королевского захоронения, что свидетельствует о том, что она, возможно, была предназначена для кого-то с низшим статусом и была поспешно приспособлена после внезапной смерти молодого фараона. Однако ее содержимое поразило исследователей.

Внутри Картер нашел:

Прихожая, заполненная колесницами, позолоченной мебелью и сундуками.

Погребальную камеру с четырьмя позолоченными алтарями, окружавшими саркофаг из красного кварцита.

Три вложенных друг в друга гроба, последний из которых был сделан из чистого золота.

Сокровищницу с ритуальными предметами, кувшинами и статуей Анубиса.

Каждая комната была плотно заполнена, что требовало месяцев документации и консервации. Влага от наводнений, которая просачивалась в гробницу на протяжении веков, деформировала древесину и способствовала гниению кожи и текстиля, что повредило много ценных артефактов.

1 — сокровищница, 2 — камера с ковчегом, 3 — стена, 4 — первая камера, 5 — вторая камера, 6, 7, 9 — печати, 8 — коридор, 10 — лестница Фото: Wikimedia Commons

Картер описал сложности с перемещением и консервацией предметов: "Они были настолько скучены, что было чрезвычайно трудно переместить один, не рискуя повредить другие, а в некоторых случаях они были настолько неразрывно перепутаны, что приходилось разрабатывать сложный ряд опор, чтобы удерживать один предмет или группу предметов на месте, пока другой вынимался".

Эта находка изменила представление о погребальных традициях XVIII династии. Ученые обнаружили более 5000 артефактов, среди которых были не только привычные погребальные дары, но и уникальные артефакты и символы египетских верований в загробную жизнь.

Однако сам саркофаг Тутанхамона открыли через два года после того, как была обнаружена гробница.

Самое дорогое сокровище юного фараона

Самым известным артефактом стала посмертная золотая маска фараона. Изготовленная из более 10 килограммов чистого золота, инкрустированная лазуритом, обсидианом и кварцем, она является одним из самых известных произведений искусства в мире.

Этот артефакт обнаружили 29 октября 1925 года, когда исследователи открыли внутренний саркофаг, о чем Картер сделал запись в своем дневнике: "Штифты сняты, крышка поднята. Была вскрыта предпоследняя сцена — очень аккуратно завернутая мумия молодого короля, с золотой маской с печальным, но спокойным выражением, символизирующей Осириса... маска несет черты этого бога, но похожа на Тут.Анкх.Амона — спокойный и красивый с теми же чертами, что и на его статуях и саркофагах. Маска немного откинулась назад, поэтому ее взгляд направлен прямо в небеса."

Маска фараона Тутанхамона Фото: Wikimedia Commons

Однако ученые обнаружили, что маска на самом деле не принадлежала Тутанхамону. На эту мысль ученых натолкнула необычная деталь посмертной маски — проколотые уши. Такое изображение не соответствовало древнеегипетским традициям, поскольку пирсинг изображали только на тех масках, которые изготавливали для цариц и детей из высокопоставленных семей.

Ученые считают, что маска изначально могла быть сделана для царицы Нефернеферуатон. Исследователи обнаружили ее королевское имя "Анххеперура" на частично стертом картуше внутри маски.

В гробнице археологи обнаружили и другие артефакты, в частности предметы повседневного обихода: сандалии, льняную одежду, сосуды для еды и игрушки. Эти предметы свидетельствуют о том, что египтяне рассматривали загробную жизнь как продолжение земного существования.

Сохранение прошлого — вклад Гарри Бертона

Исследователи столкнулись с огромным вызовом: как зафиксировать и сохранить содержимое гробницы, прежде чем его выставление на обозрение и манипуляции повредят его.

Как отмечал сам Картер, "первой и насущной необходимостью была фотография, поскольку ничего нельзя было касаться, пока не была сделана полная фотозапись, задача, требующая технического мастерства высочайшего порядка".

Гробница Тутанхамона была удивительно маленькой как для королевского захоронения Фото: Wikimedia Commons

Для этого исследователи попросили о помощи египтолога Гарри Бертона, который работал в составе команды Метрополитен-музея на раскопках неподалеку. Первые снимки он сделал 27 декабря 1922 года, и с тех пор в течение почти десяти лет зафиксировал гробницу и артефакты на более 3400 фотографиях.

Для того чтобы проверять качество кадров, Бертон проявлял снимки непосредственно в соседней гробнице. Картер отмечал, что "эти его периодические переходы от гробницы к гробнице, видимо, были настоящим спасением для толпы любопытных посетителей, которые бодрствовали над гробницей, потому что зимой было много дней, когда это было их единственным развлечением."

В 1924 году Бертон также снял кинохронику открытия саркофага фараона. Эти кадры стали одними из самых первых документальных фильмов о жизни в долине Нила и о самом процессе археологических работ.

Параллельно Бертон продолжал сотрудничество с Метрополитен-музеем, работая в Дейр-эль-Бахри, но не оставлял поддержки Картера до завершения исследования гробницы в 1932 году.

Проклятие фараонов — между мифом и правдой

Почти сразу после открытия гробницы газеты по всему миру взорвались рассказами о "проклятии фараонов". Когда лорд Карнарвон неожиданно умер в 1923 году после инфицированного укуса комара и последующей пневмонии, сенсационные заголовки связывали его смерть с местью Тутанхамона.

Саркофаг Тутанхамона Фото: Wikimedia Commons

Однако это было только началом, поскольку смерть Карнарвона не была единственной. Через несколько дней спустя умер археолог Артур Мейс. Дальнейшие смерти исследователей и чиновников, которые присутствовали при открытии гробницы еще больше усилили веру в существование проклятия фараонов.

Однако ученые опровергли эту легенду как продукт сенсационности колониальной эпохи и истерии СМИ. На самом деле наибольшую опасность в гробнице представляли не сверхъестественные силы, а научные — бактерии, пыль и воздействие высокой температуры.

Как отмечают ученые, в прошлом археологи сразу заходили в обнаруженные гробницы и начинали исследования. Однако именно это могло быть причиной болезней, поскольку исследователи попадали в место с высокой концентрацией бактерий, не дождавшись того, чтобы помещение проветрилось.

По словам Захи Хавасса, бывшего секретаря Высшего совета по древностям Египта, в гробнице Тутанхамона также было много древних микробов, которые вероятно могли стать причиной смерти некоторых людей.

Однако миф о проклятии живет до сих пор, иллюстрируя, как археология и рассказы часто переплетаются.

Колониальное открытие — изменение взглядов

Открытие гробницы Тутанхамона произошло в период британского господства в Египте, что вызвало длительные споры о праве собственности, представительстве и культурном наследии. Раскопки Картера финансировались британским аристократом, и первые сообщения в СМИ были сосредоточены на западном триумфе, а не на участии Египта.

Современные ученые стремятся переосмыслить это открытие с египетской точки зрения, подчеркивая вклад местных рабочих и право Египта на свое наследие. Сегодня многие артефакты остаются в Египте и планируются к экспонированию в Большом египетском музее близ Гизы — современном символе национальной гордости и исторического возрождения.

Что мы узнали — наука и тайна

Из гробницы и мумии Тутанхамона ученые получили чрезвычайные сведения о здоровье, погребальных обычаях и искусстве древних времен.

КТ-сканирование и анализ ДНК свидетельствуют, что Тутанхамон страдал от врожденных пороков, малярии и заболевания костей, что, могло способствовало его ранней смерти в возрасте 18 или 19 лет.

Родители Тутанхамона, Аменхотеп и Нефертити Фото: Википедия

Также ученые обнаружили, что родители фараона были родными братом и сестрой.

Как отметил генетик Йехия Гад, который исследовал ДНК членов семьи Тутанхамона, "оказалось, что они брат и сестра, что стало для нас большим сюрпризом. Инцесты тогда происходили часто, они не хотели, чтобы королевская и некоролевская кровь смешивались, поэтому пытались сохранить это в пределах королевской семьи".

Это могло быть одной из причин слабого здоровья фараона, который страдал от косолапости, волчьей пасти, сколиоза и заболевания костей.

Артефакты в гробнице также указывают на то, что захоронение было поспешным. Предметы, принадлежавшие предыдущим правителям, и незавершенные украшения свидетельствуют о политических потрясениях после Амарнского периода и восстановлении традиционной религии.

Неизменное наследие

Открытие гробницы Тутанхамона резонанс всему миру Фото: Wikimedia Commons

Открытие гробницы Тутанхамона вызвало резонанс по всему миру. Музейные выставки привлекали миллионы людей, арт-деко заимствовало фараонские мотивы, а египтология получила беспрецедентное внимание общественности.

Нашествие туристов стало еще одним испытанием для исследователей. Новости об открытии гробницы вызвали общественный интерес, известный как "Тутмания": множество туристов отказывались от обычных маршрутов и стекались к гробнице, надеясь увидеть драгоценные артефакты.

Важно

Королевская колесница, золотая маска и еще 5500 артефактов: в Египте открылся Большой музей (фото)

Сегодня артефакты продолжают вызывать восхищение и вдохновлять ученых. С открытием Великого египетского музея сокровища Тутанхамона будут впервые с момента их открытия выставлены вместе.

Ранее Фокус писал о секрете зеленой мумии, на открытие которого ученым понадобилось четыре десятка лет.

А также мы рассказывали о неожиданном открытии в Турции. Археологи обнаружили остатки 2000-летнего римского ипподрома длиной 450 метров, погребенного под бывшей городской свалкой