Анализ ДНК раскрыл секрет семьи фараона Тутанхамона: его родители были не просто супругами

Тутанхамон является одним из самых известных фараонов Древнего Египта, но подробности его жизни до сих пор остаются неизвестными. Некоторые интересные факты о Тутанхамоне удалось открыть с помощью анализа его ДНК.

Мальчик-фараон умер в 18 лет, пробыв до этого на престоле меньше 10 лет. Тутанхамон взошел на престол в 1332 году до н.э., когда ему исполнилось 8-9 лет. В этот момент в Древнем Египте происходили масштабные социальные и религиозные потрясения, пишет Express.

Причина смерти фараона Тутанхамона оставалась загадкой на протяжении более 3 тыс. лет. Его гробница была открыта в 1922 году британским археологом Говардом Картером, который также нашел 5 тыс. артефактов, среди которых была знаменитая золотая маска. Гробница Тутанхамона чудом осталась нетронутой грабителями, поэтому ее открытие было настоящей удачей.

Артефакты из гробницы Тутанхамона дали возможность изучить погребальные обряды 18-й династии Древнего Египта.

Другой значительный прорыв произошел, когда были представлены результаты генетического анализа царских мумии, который был проведен Верховным советом по древностям Египта.

Тогда ученым удалось с помощью ДНК обнаружить несколько членов семьи Тутанхамона. Также анализ показал нечто неожиданное в родословной мальчика-фараона.

«Результаты ДНК-анализа позволили идентифицировать членов семьи Тутанхамона. Они также показали нечто совершенно неожиданное, сравнив ДНК отца Тутанхамона, Эхнатона, с ДНК его матери», - говорит ведущий документального фильма BBC «Тутанхамон: раскрытая правда» Даллас Кэмпбелл.

«Оказалось, что они брат и сестра, что стало для нас большим сюрпризом. Инцесты тогда происходили часто, они не хотели, чтобы королевская и некоролевская кровь смешивались, поэтому старались сохранить это в пределах королевской семьи», - говорит генетик и один из руководителей исследования Йехия Гад.

В Древнем Египте фараоны следили за поддержанием чистоты королевской крови и не пускали на трон посторонних.

Известно, что супруга Тутанхамона, которую звали Анхесенамон, приходилась своему фараону двоюродной сестрой. Также некоторые историки предполагают, что мумии двух младенцев, которые были найдены в гробнице Тутанхамона, являются детьми Анхесенамон.

Инцест в родословной Тутанхамона мог быть причиной его слабого здоровья. Компьютерная томография и дальнейший анализ останков показали, что у него была косолапость, расщелина неба, некроз левой стопы и, возможно, ему была нужна трость. Кроме того, анализ ДНК показал, что он неоднократно болел малярией, что в сочетании с другими заболеваниями могло способствовать его ранней смерти.

Напомним, ученые показали, каким был Тутанхамон в реальности. Исследователи использовали компьютерную томографию, генетический анализ и цифровые модели, чтобы создать настоящий 3D-обораз фараона.