Аналіз ДНК розкрив секрет сім'ї фараона Тутанхамона: його батьки були не просто подружжям

Тутанхамон є одним із найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту, але подробиці його життя досі залишаються невідомими. Деякі цікаві факти про Тутанхамона вдалося відкрити за допомогою аналізу його ДНК.

Хлопчик-фараон помер у 18 років, пробувши до цього на престолі менше ніж 10 років. Тутанхамон зійшов на престол 1332 року до н.е., коли йому виповнилося 8-9 років. У цей момент у Стародавньому Єгипті відбувалися масштабні соціальні та релігійні потрясіння, пише Express.

Причина смерті фараона Тутанхамона залишалася загадкою впродовж понад 3 тис. років. Його гробницю відкрив 1922 року британський археолог Говард Картер, який також знайшов 5 тис. артефактів, серед яких була знаменита золота маска. Гробниця Тутанхамона дивом залишилася недоторканою грабіжниками, тому її відкриття було справжньою удачею.

Артефакти з гробниці Тутанхамона дали можливість вивчити похоронні обряди 18-ї династії Стародавнього Єгипту.

Інший значний прорив стався, коли було презентовано результати генетичного аналізу царських мумій, який був проведений Верховною радою зі старожитностей Єгипту.

Тоді вченим вдалося за допомогою ДНК виявити кілька членів сім'ї Тутанхамона. Також аналіз показав щось несподіване в родоводі хлопчика-фараона.

"Результати ДНК-аналізу дозволили ідентифікувати членів сім'ї Тутанхамона. Вони також показали щось абсолютно несподіване, порівнявши ДНК батька Тутанхамона, Ехнатона, з ДНК його матері", — каже ведучий документального фільму BBC "Тутанхамон: розкрита правда" Даллас Кемпбелл.

Аналіз показав, що батьки Тутанхамона були один одному рідними братом і сестрою. За словами генетика доктора Йехія Гад

"Виявилося, що вони брат і сестра, що стало для нас великим сюрпризом. Інцести тоді відбувалися часто, вони не хотіли, щоб королівська і некоролівська кров змішувалися, тож намагалися зберегти це в межах королівської сім'ї", — каже генетик і один із керівників дослідження Йехія Гад.

У Стародавньому Єгипті фараони стежили за підтриманням чистоти королівської крові й не пускали на трон сторонніх.

Відомо, що дружина Тутанхамона, яку звали Анхесенамон, доводилася своєму фараону двоюрідною сестрою. Також деякі історики припускають, що мумії двох немовлят, які були знайдені в гробниці Тутанхамона, є дітьми Анхесенамон.

Інцест у родоводі Тутанхамона міг бути причиною його слабкого здоров'я. Комп'ютерна томографія і подальший аналіз решток показали, що в нього була клишоногість, ущелина піднебіння, некроз лівої стопи та, можливо, йому була потрібна тростина. Крім того, аналіз ДНК показав, що він неодноразово хворів на малярію, що в поєднанні з іншими захворюваннями могло сприяти його ранній смерті.

Нагадаємо, вчені показали, яким був Тутанхамон у реальності. Дослідники використовували комп'ютерну томографію, генетичний аналіз і цифрові моделі, щоб створити справжній 3D-образ фараона.