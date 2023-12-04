Секрет из Древнего Египта. Известный археолог раскрыл настоящую причину проклятия Тутанхамона

Исследователь истории Древнего Египта объяснил, чем на самом деле является так называемое проклятие фараонов, которое предположительно стало причиной смерти людей, находивших древние гробницы.

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Известный египетский археолог Захи Хавасс заявил, что на самом деле никакого так называемого проклятия фараонов или проклятия Тутанхамона не существует и дал советы ученым, как избежать возможных негативных последствий от посещения недавно обнаруженных древнеегипетских гробниц, пишет New York Post.

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Еще в 1922 году британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу одного из самых известных фараонов Древнего Египта – Тутанхамона. Этот фараон умер очень молодым и его гробницу долгое время не могли обнаружить, а потому данное открытие стало настоящей сенсацией.

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Но после этого события долгое время считалось, что любого, кто откроет гробницу древнего египтянина неизбежно ждет смерть. В том числе это так называемое проклятие фараонов или проклятие Тутанхамона связали с серией смертей людей, которые были причастны к открытию гробницы Тутанхамона.

Еще в 1922 году британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу одного из самых известных фараонов Древнего Египта – Тутанхамона Фото: wikimedia

Считалось, что из-за этого проклятия умер британский египтолог и собиратель древностей лорд Карнаврон, который финансировал археологическую экспедицию Картера, которая привела к обнаружению гробницы Тутанхамона. Лорд Карнаврон умер в 1923 году, через 5 месяцев после того, как гробница была раскрыта, от воспаления легких. Считается, что заражение произошло от укуса комара. Но многие люди 100 лед назад начали распространять легенду о том, что египтолог умер в результате проклятия фараонов.

Также в 1923 году умерли еще несколько человек, которые либо посетили гробницу Тутанхамона, либо присутствовали при ее исследовании в Лондоне. Хотя Говард Картер скончался только в 1939 году, СМИ того времени все еще связывали его смерть с проклятием фараонов.

Погребальная маска фараона Тутанхамона Фото: BBC

Известный египетский археолог Захи Хавасс объяснил, что проклятие фараонов, которое предположительно стало причиной гибели тех, кто потревожил древние гробницы, на самом деле имеет научное объяснение.

По словам ученого, когда в гробнице находится мумия, то в ней находятся микробы, которых естественно никто не может увидеть. В прошлом археологи сразу же заходили в гробницы древних египтян и сразу же подвергались заражению этими микробами. В результате они могли даже умереть.

По словам Хавасса, чтобы избежать этого, сейчас он и его коллеги, после открытия новой древнеегипетской гробницы, покидают место раскопок примерно на полчаса, чтобы помещение могло очиститься от микробов, которые хранит мумия.

"Недавно мы обнаружили новую гробницу под землей. Я попросил рабочих отодвинуть крышку саркофага, где находилась мумия, чтобы туда зашел свежий воздух. Через полчаса я заглянул в саркофаг и начал исследование. И ничего не произошло. Вот и все проклятие фараонов", — говорит археолог.

По словам Хавасса, в гробнице Тутанхамона также было много древних микробов, которые вероятно могли стать причиной смерти некоторых людей. А сама легенда о проклятии Тутанхамона появилась благодаря СМИ, которые связали смерть лорда Карнаврона с открытием знаменитой гробницы.

Как уже писал Фокус, ученые назвали новую причину смерти фараона Тутанхамона. Ученые считают, что правитель Древнего Египта умер в результате езды на колеснице в нетрезвом виде.