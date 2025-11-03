Королевская колесница, золотая маска и еще 5500 артефактов: в Египте открылся Большой музей (фото)

В Египте, рядом с Великой пирамидой Хуфу в Гизе недавно открылся Большой египетский музей (GEM). Впервые все 5500 предметов из гробницы, включая знаменитую золотую маску и королевскую колесницу, будут выставлены вместе.

Большой Египетский музей, спроектированный как самый большой археологический музей на планете, содержит около 100 000 артефактов, охватывающих более 7000 лет египетской истории — от ранних династий до греческого и римского периодов, пишет BBC.

Среди наиболее известных экспонатов — полная коллекция из гробницы фараона Тутанхамона, открытая британским археологом Говардом Картером в 1922 году.

Впервые все 5500 предметов из гробницы, включая знаменитую золотую маску и королевскую колесницу, будут выставлены вместе. Этот музей позиционируется как памятник, сочетающий археологию, архитектуру и национальную идентичность.

Дендерский зодиак Фото: Википедия

Доктор Тарек Тауфик, президент Международной ассоциации египтологов и бывший руководитель Большого египетского музея, объяснил, что его целью было воссоздать момент открытия: "Ничего не остается на складе или разбросано по другим музеям — посетители теперь могут увидеть гробницу такой, какой ее видел Картер столетия назад".

Музей, строительство которого обошлось в 1,2 миллиарда долларов, прошел долгий и сложный путь. Его строительство запланировали в 1992 году и начали в 2005 году. Однако проект испытал финансовые трудности, революцию 2011 года и глобальные кризисы, такие как пандемия COVID-19.

Его завершение теперь является значительным достижением для культурного сектора Египта. Среди центральных экспонатов — колоссальная 11-метровая статуя Рамзеса II, перевезенная из центра Каира, 16-метровый обелиск над входом, и отреставрированная погребальная лодка фараона Хуфу.

Внутри огромные лестницы и смотровые площадки обеспечивают посетителям прямой вид на пирамиды Гизы, а дизайн музея площадью 500 000 квадратных метров включает алебастровые стены с высеченными иероглифами.

Египтологи, такие как доктор Захи Хавасс и доктор Моника Ханна, считают GEM символом национальной гордости и культурной независимости.

Доктор Хавасс отметил, что музей демонстрирует лидерство Египта в археологии и сохранении культурного наследия: "Это доказывает, что египтяне могут сохранять свои памятники и управлять своим наследием на самом высоком уровне".

Оба эксперта призвали вернуть артефакты, вывезенные за границу в колониальных условиях, — в частности Розетский камень из Британского музея, Дендерский зодиак из Лувра и бюст Нефертити из Берлина. Онлайн-петиции в поддержку репатриации этих предметов собрали сотни тысяч подписей.

Важно

Ожидается, что открытие Большого египетского музея привлечет до восьми миллионов посетителей ежегодно, что будет способствовать развитию туристической отрасли страны и подтвердит культурное значение Египта.

Для многих ученых и граждан это не просто музей, а символ идентичности, который чтит как глубину древней цивилизации, так и достижения современного Египта.

