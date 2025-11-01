Ученые раскрыли секрет зеленой мумии: им понадобилось 4 десятилетия (фото)

Найденная в 1987 году под старинной виллой в Болонье, Италия, зеленая мумия оставалась загадкой в течение десятилетий. Недавно исследователи определили химические процессы, ответственные за необычную сохранность.

Ученая-консерватор Аннамария Алабизо из Римского университета Тор Вергата и ее команда проанализировали останки с помощью передовых технологий, а именно инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и рамановской спектроскопии, пишет Ancient Origins.

Подросток, который, по оценкам, умер между 1617 и 1814 годами, был похоронен в запечатанном гробу из медного сплава. Когда строители впервые обнаружили это место, они нашли тело, свернутое в эмбриональной позе, почти неповрежденное, но с оттенками изумрудно-зеленого цвета — за исключением одной ноги, которая выглядела более естественной.

Исследование показало, что медный контейнер сыграл решающую роль в процессе мумификации. Сначала антимикробные свойства меди замедляли разложение, подавляя активность бактерий.

Со временем, по мере разложения тела, кислотные жидкости вступали в реакцию с металлическими стенками гроба, образуя продукты коррозии меди, такие как малахит и псевдомалахит. Эти минералы проникали в ткани, заменяя кальций путем ионной замены и оставляя останки навсегда окрашенными в зеленые тона.

Низкие температуры, ограниченное количество кислорода и герметичность гроба усиливали этот эффект. Как пояснила Алабисо, эти выводы ставят под сомнение предыдущие предположения о тяжелых металлах в консервации, показывая, что их влияние "намного сложнее, чем ожидалось".

Одна загадка все еще интриговала исследователей: отсутствие окраски на левой ноге. Команда пришла к выводу, что трещина в основании гроба позволила жидкости стекать, предотвращая прямой контакт между этой ногой и коррозионной медью.

Химические тесты не выявили никаких заболеваний или травм, что свидетельствует о том, что причина смерти остается неизвестной. Однако наличие дорогого медного гроба стоимостью около 260 000 долларов по современным ценам указывает на то, что подросток происходил из состоятельной семьи.

Это исследование не только решило древнюю загадку, но и предоставило ценную информацию о том, как материалы захоронения влияют на человеческие останки. Мумия из Болоньи является самым полным примером мумификации под воздействием меди, который когда-либо был задокументирован, превосходя предыдущие частичные открытия.

