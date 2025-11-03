Королівська колісниця, золота маска і ще 5500 артефактів: у Єгипті відкрився Великий музей (фото)

У Єгипті, поруч з Великою пірамідою Хуфу в Гізі нещодавно відкрився Великий єгипетський музей (GEM). Уперше всі 5500 предметів з гробниці, включаючи знамениту золоту маску та королівську колісницю, будуть виставлені разом.

Великий Єгипетський музей, спроєктований як найбільший археологічний музей на планеті, містить близько 100 000 артефактів, що охоплюють понад 7000 років єгипетської історії — від ранніх династій до грецького та римського періодів, пише BBC.

Серед найбільш відомих експонатів — повна колекція з гробниці фараона Тутанхамона, відкрита британським археологом Говардом Картером у 1922 році.

Уперше всі 5500 предметів з гробниці, включаючи знамениту золоту маску та королівську колісницю, будуть виставлені разом. Цей музей позиціонується як пам'ятка, що поєднує археологію, архітектуру та національну ідентичність.

Дендерський зодіак Фото: Вікіпедія

Доктор Тарек Тауфік, президент Міжнародної асоціації єгиптологів і колишній керівник Великого єгипетського музею, пояснив, що його метою було відтворити момент відкриття: "Нічого не залишається на складі або розкидано по інших музеях — відвідувачі тепер можуть побачити гробницю такою, якою її бачив Картер століття тому".

Музей, будівництво якого обійшлося в 1,2 мільярда доларів, пройшов довгий і складний шлях. Його будівництво запланували у 1992 році і розпочали у 2005 році. Проте проєкт зазнав фінансових труднощів, революції 2011 року та глобальних криз, таких як пандемія COVID-19.

Його завершення тепер є значним досягненням для культурного сектору Єгипту. Серед центральних експонатів — колосальна 11-метрова статуя Рамзеса II, перевезена з центру Каїра, 16-метровий обеліск над входом, та відреставрований похоронний човен фараона Хуфу.

Всередині величезні сходи та оглядові майданчики забезпечують відвідувачам прямий вид на піраміди Гізи, а дизайн музею площею 500 000 квадратних метрів включає алебастрові стіни з викарбуваними ієрогліфами.

Єгиптологи, такі як доктор Захі Хавасс і доктор Моніка Ханна, вважають GEM символом національної гордості та культурної незалежності.

Доктор Хавасс зазначив, що музей демонструє лідерство Єгипту в археології та збереженні культурної спадщини: "Це доводить, що єгиптяни можуть зберігати свої пам'ятки та управляти своєю спадщиною на найвищому рівні".

Обидва експерти закликали повернути артефакти, вивезені за кордон в колоніальних умовах, — зокрема Розетський камінь з Британського музею, Дендерський зодіак з Лувру та бюст Нефертіті з Берліна. Онлайн-петиції на підтримку репатріації цих предметів зібрали сотні тисяч підписів.

Важливо

Очікується, що відкриття Великого єгипетського музею привабить до восьми мільйонів відвідувачів щороку, що сприятиме розвитку туристичної галузі країни та підтвердить культурне значення Єгипту.

Для багатьох вчених і громадян це не просто музей, а символ ідентичності, що вшановує як глибину стародавньої цивілізації, так і досягнення сучасного Єгипту.

