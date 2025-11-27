Чому вода кипіла при 0°C, а замерзала при 100°C: як Андерс Цельсій змінив наш світ (фото)
У науковій історії Європи особливе місце посідає Андерс Цельсій, чиї дослідження змінили спосіб, у який вимірюють температуру та вивчають природні явища. Його робота вплинула на розвиток астрономії, геодезії та розуміння процесів у верхніх шарах атмосфери.
Андерс Цельсій (1701–1744) увійшов в історію завдяки створенню стоградусної температурної шкали. Сам науковець називав свій термометр "прикрасою" та інструментом, що дозволяє побачити, "якою мірою теплішає чи холоднішає в кімнаті".
Примітно, що в оригінальному варіанті шкали Цельсія температура кипіння води дорівнювала 0 градусів, а температура замерзання — 100. Лише після його смерті Карл Лінней у 1745 році перевернув шкалу, надавши їй сучасного вигляду.
У своїх дослідженнях Цельсій продемонстрував, що точка плавлення льоду практично не змінюється під впливом тиску, а також надзвичайно точно визначив, як температура кипіння води залежить від атмосферного тиску.
Учений також запропонував фіксувати нуль своєї шкали (точку кипіння) при середньому барометричному тиску на рівні моря — значенні, яке згодом стало основою для "однієї стандартної атмосфери".
Цельсій став відомим не лише як автор температурної системи.
Він відіграв важливу роль у Лапландській експедиції (1736–1737), організованій разом із П’єром Луї Моро де Мопертюї, що мала на меті виміряти дугу меридіана в один градус. Її результати підтвердили припущення Ісаака Ньютона про те, що Земля має форму еліпсоїда, сплюснутого біля полюсів.
Також Цельсій одним із перших дослідив природу північного сяйва: він описав понад 300 спостережень і встановив, що зміни в інтенсивності сяйва пов’язані з відхиленням магнітної стрілки компаса, зробивши висновок про магнітну природу явища.
У 1741 році Цельсій заснував Уппсальську обсерваторію, яку пізніше очолив. Саме там учений провів точні вимірювання світності близько 300 зір, використовуючи однакові скляні пластини, що поглинали світло — техніку, яка випереджала час і вплинула на розвиток фотометрії.Важливо
Завдяки поєднанню точних вимірювань, сміливих наукових експедицій і здатності пояснювати складні фізичні явища Андерс Цельсій залишив слід, який досі помітний у науці та повсякденному житті.
Його спадщина — від температурної шкали до досліджень північного сяйва — продовжує слугувати основою для сучасних наукових підходів.
