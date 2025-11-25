120 лет Нилу Хасевичу: какой след оставил самый известный художник УПА (фото)

Сегодня отмечают 120 годовщину рождения Нила Хасевича — украинского художника-графика, который стал визуальным голосом УПА, создавая плакаты, деревориты и символику повстанческого движения. Его творчество и борьба остаются знаковой страницей украинского национально-освободительного наследия.

Нил Антонович Хасевич (1905-1952) — художник, гравер, активный член ОУН и УГВР, автор более 150 графических композиций и эскизов наград УПА, среди которых — дизайн Креста Заслуги и Креста Боевой Заслуги. Именно его работы стали одним из основных визуальных символов украинского подполья и национально-освободительной борьбы.

Хасевич родился 25 ноября 1905 года в селе Дюксин (ныне Ровенская область). В подростковом возрасте он потерял левую ногу в результате несчастного случая, когда вместе с матерью попал под поезд, однако сумел учиться — окончил частную гимназию и позже получил художественное образование в Варшавской академии. Во времена Второй мировой войны присоединился к ОУН/УПА и принимал активное участие в подпольной деятельности.

В период подполья Хасевич руководил типографией УПА, готовил иллюстрации и создавал агитационные материалы для таких изданий, как "К оружию", "Украинский перец" и "Хрен". В 1951 году его графика из альбома "Графика в бункерах УПА" попала в руки делегатов Генеральной Ассамблеи ООН, что вызвало особое внимание советских спецслужб.

Однако лишь единицы знали о том, кем Хасевич является на самом деле, чем занимается и где находится: чтобы его обезопасить, бойцы УПА перевозили художника между тайниками на велосипеде. Поскольку Хасевич руководил типографией УПА, его жизнь находилась в постоянной опасности, что привело к строгим мерам безопасности.

Гебисты долгое время пытались выйти на след Нила Хасевича. Однажды во Львове, через гражданина М., у которого хранился личный архив художника (документы он спрятал в стеклянную банку и закопал в саду), спецслужбы попытались выманить подпольщика и задержать его, однако операция провалилась.

Позже в одном из захваченных бункеров они обнаружили зашифрованные материалы. После расшифровки стало известно о подготовке "5 килограммов бумаги" и "вишневого дерева", из которого изготавливали клише для печати повстанческих листовок и гравюр. В документе также указывался адрес — тайник на хуторе возле села Суховцы, примерно в 12 километрах от Клеваня на Ровенщине.

4 марта 1952 года подразделения КГБ окружили Хасевича и двух его охранников. Считается, что когда повстанцы отказались сдаться, гебисты бросили внутрь гранаты. Другая версия — что Хасевич и его товарищи покончили с собой, чтобы не попасть в руки советских сил безопасности.

После гибели тела повстанцев выставили на показ в Клевани на три дня, а затем вывезли в неизвестном направлении — место захоронения до сих пор не установлено.

Во Львове к юбилейной дате открыли выставку "Нил Хасевич: известный и неизвестный", которая представляет более ста работ художника из фондового собрания Львовского исторического музея. Среди экспонатов — открытки, карикатуры, проекты флагов, печатей, бланков, а также другие материалы, раскрывающие как художественную, так и подпольную деятельность художника.

Организаторы выставки отмечают, что творчество Хасевича является одним из самых ярких свидетельств борьбы и несокрушимости украинского народа. Отдельное внимание уделено так называемой "лесной школе" — неформальной среде, где он передавал знания другим художникам, которые работали для подпольного движения.

Экспозиция размещена во Львовском историческом музее и призвана не только популяризировать наследие художника, но и напомнить о масштабе его вклада в формирование визуальной культуры украинского освободительного движения. Посмотреть выставку можно на третьем этаже Львовского исторического музея (пл. Рынок, 6).

