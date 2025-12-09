На Солнце появился плохой знак: пятна на звезде похожи на те, что запустили событие Кэррингтона (видео)
На Солнце появилась огромная группа солнечных пятен, направленная в сторону Земли. Эта группа по размеру сравнима с той, что вызвала геомагнитную бурю 1859 года.
Астрономы обнаружили, что на Солнце появилась масштабная группа солнечных пятен, состоящая из двух частей, названных AR 4294 и AR 4296, которая направлена на нашу планету. Эти солнечные пятна по размеру похожи на те, что вызвали появление на Земле самой мощной геомагнитной бури в истории, которая случалась в 1859 году. Существует вероятность, что подобное событие может повториться снова, пишет Live Science.
В сентябре 1859 года британский астроном Ричард Кэррингтон обнаружил на Солнце гигантское солнечное пятно, которое создало самую сильную геомагнитную бурю в истории также известную как "событие Кэррингтона". Эта буря вызвала отказ всех телеграфных систем на Земле, полярные сияния наблюдали по всему миру. Группа солнечных пятен AR 4294 и AR 4296 имеет почти такой же размер, что и пятно Кэррингтона.
Солнечные пятна вызывают мощные выбросы излучения, или солнечные вспышки, когда линии магнитного поля разрываются и соединяются снова, высвобождая огромное количество энергии. Солнечные вспышки способны вызвать временное отключение радиосвязи на Земле и запускать массивные потоки плазмы или корональные выбросы массы в космос. Когда эта плазма достигает Земли, что возникает геомагнитная буря, которая может нарушить работу электроники и электросетей.
Новая группа солнечных пятен может создать самые солнечные вспышки класса Х. Это самые мощные вспышки на Солнце. Если они возникнут, то вместе с ними появятся и масштабные корональные выбросы массы, способные вызвать сильнейшую геомагнитную бурю, считают ученые.
Геомагнитную бурю 1859 года вызвала вспышка на Солнце класса Х45. Для сравнения, пока что самой мощной солнечной вспышкой за последние 10 лет была было событие класса Х7 в октябре 2024 года.
Ученые считают, что если на Солнце возникнет такая же вспышка, как в 1859 году, то это приведет к выводу из строя всех спутников на околоземной орбите. Это значит, что человечество останется без связи и навигации. Также может выйти из строя большая часть электросетей по всему миру. Эксперты оценивают общий ущерб как минимум в 1 триллион долларов.
Но пока что ученые не могут точно сказать, произойдет ли на Солнце такая же вспышка, как в 1859 году, но вероятность этого сохраняется до конца декабря. Тем более, что группа солнечных пятен AR 4294 и AR 4296 уже начинает проявлять свою активность в виде вспышек среднего класса С.
