На Солнце появился плохой знак: пятна на звезде похожи на те, что запустили событие Кэррингтона (видео)

На Солнце появилась огромная группа солнечных пятен, направленная в сторону Земли. Эта группа по размеру сравнима с той, что вызвала геомагнитную бурю 1859 года.

Астрономы обнаружили, что на Солнце появилась масштабная группа солнечных пятен, состоящая из двух частей, названных AR 4294 и AR 4296, которая направлена на нашу планету. Эти солнечные пятна по размеру похожи на те, что вызвали появление на Земле самой мощной геомагнитной бури в истории, которая случалась в 1859 году. Существует вероятность, что подобное событие может повториться снова, пишет Live Science.

В сентябре 1859 года британский астроном Ричард Кэррингтон обнаружил на Солнце гигантское солнечное пятно, которое создало самую сильную геомагнитную бурю в истории также известную как "событие Кэррингтона". Эта буря вызвала отказ всех телеграфных систем на Земле, полярные сияния наблюдали по всему миру. Группа солнечных пятен AR 4294 и AR 4296 имеет почти такой же размер, что и пятно Кэррингтона.

Cолнечные пятна AR 4294 и AR 4296. Также показан рисунок солнечных пятен 1859 года для сравнения Фото: Live Science

Солнечные пятна вызывают мощные выбросы излучения, или солнечные вспышки, когда линии магнитного поля разрываются и соединяются снова, высвобождая огромное количество энергии. Солнечные вспышки способны вызвать временное отключение радиосвязи на Земле и запускать массивные потоки плазмы или корональные выбросы массы в космос. Когда эта плазма достигает Земли, что возникает геомагнитная буря, которая может нарушить работу электроники и электросетей.

Новая группа солнечных пятен может создать самые солнечные вспышки класса Х. Это самые мощные вспышки на Солнце. Если они возникнут, то вместе с ними появятся и масштабные корональные выбросы массы, способные вызвать сильнейшую геомагнитную бурю, считают ученые.

Солнечные пятна вызывают мощные выбросы излучения, или солнечные вспышки, когда линии магнитного поля разрываются и соединяются снова, высвобождая огромное количество энергии Фото: NASA

Геомагнитную бурю 1859 года вызвала вспышка на Солнце класса Х45. Для сравнения, пока что самой мощной солнечной вспышкой за последние 10 лет была было событие класса Х7 в октябре 2024 года.

Ученые считают, что если на Солнце возникнет такая же вспышка, как в 1859 году, то это приведет к выводу из строя всех спутников на околоземной орбите. Это значит, что человечество останется без связи и навигации. Также может выйти из строя большая часть электросетей по всему миру. Эксперты оценивают общий ущерб как минимум в 1 триллион долларов.

Но пока что ученые не могут точно сказать, произойдет ли на Солнце такая же вспышка, как в 1859 году, но вероятность этого сохраняется до конца декабря. Тем более, что группа солнечных пятен AR 4294 и AR 4296 уже начинает проявлять свою активность в виде вспышек среднего класса С.

