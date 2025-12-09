Межзвездный объект 3I/ATLAS: ученые обнаружили в нем источник жизни (фото)

Межзвездная комета 3I/ATLAS содержит большое количество необходимых для создания жизни компонентов. Такого еще не видели в составе комет из Солнечной системы.

Астрономы обнаружили в составе межзвездного объекта 3I/ATLAS метанол и другие химические вещества, которые сыграли важную роль в создании жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Ученые обнаружили большое количество метанола, который считается одним из главных строительных блоков жизни. Эта молекула играет решающую роль в производстве белков и аминокислот, из которых состоят ДНК и РНК. Межзвездная комета 3I/ATLAS содержит намного больше метанола, чем кометы Солнечной системы, и эту молекулу не обнаруживали в двух других известных межзвездных объектах. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Futurism.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые ранее выяснили, что, как уже писал Фокус, 3I/ATLAS является очень необычной кометой, которая демонстрирует странное поведение и необычный химический состав. То есть она отличается от комет в Солнечной системе, возможно, потому, что была создана в других условиях в иной звездной системе. 3I/ATLAS – это всего лишь третий межзвездный объект, обнаруженный учеными в этом году и сейчас он покидает нашу Солнечную систему.

Авторы исследования с помощью радиотелескопа ALMA провели изучение межзвездного объекта 3I/ATLAS и обнаружили значительное количество метанола в ядре и коме кометы (газовая оболочка вокруг ядра). Также астрономы обнаружили цианистый водород, который также сыграл важную роль в создании жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: NASA

Метанол является строительным блоком для аминокислот, из которых состоят ДНК и РНК и эти молекулы которые играют основополагающую роль в органической химии жизни.

Цианистый водород в высоких концентрациях ядовит, но в низких концентрациях он также является важной молекулой для растений, животных и микроорганизмов. Химические свойства цианистого водорода позволяют ему служить предшественником для образования сложных органических молекул, таких как аминокислоты.

По словам ученых, они были очень удивлены, когда обнаружили высокую концентрацию метанола и цианистого водорода в ядре и коме 3I/ATLAS. Такого количества этих молекул никогда не видели в составе комет Солнечной системы.

Астрономы выяснили, что 3I/ATLAS выбрасывает в космос примерно 40 кг газообразного метанола в секунду и это примерно 8% всех веществ, выбрасываемых кометой. Это примерно в четыре раза больше, чем у комет Солнечной системы. 3I/ATLAS также выделяет от 250 до 500 грамм газообразного цианистого водорода в секунду. По словам ученых, скорость образования обеих молекул является одной из самых высоких для любой кометы.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: Medium

Учитывая важную роль метанола в образовании ключевых молекул, необходимых для создания жизни, это интригующее открытие.

По словам астрофизика Ави Леба из Гарварда, который долгое время считал, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян, новое открытие может подтвердить теорию о том, что объекты, подобные 3I/ATLAS, могли когда-то принести жизнь на Землю миллиарды лет назад.

По словам Леба, аномально большое количество метанола и цианистого водорода в составе межзвездного объекта 3I/ATLAS свидетельствует о его дружелюбной природе, и он не несет смертельную угрозу для нас. Ранее ученый предполагал, что 3I/ATLAS может быть кораблем враждебно настроенных инопланетян.

Как уже писал Фокус, 3I/ATLAS приближается к Земле и чуть больше, чем через неделю окажется на максимально близком расстоянии от нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что на Солнце появился плохой знак: пятна на звезде похожи на те, что запустили событие Кэррингтона. На Солнце появилась огромная группа солнечных пятен, направленная в сторону Земли. Эта группа по размеру сравнима с той, что вызвала геомагнитную бурю 1859 года – самую сильную в истории.