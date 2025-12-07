Межзвездный объект 3I/ATLAS приближается к Земле и демонстрирует активность (фото)

NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) представили новый фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS, который является кометой, прибывшей из другой звездной системы. Скоро этот загадочный объект будет на находиться на максимально близком расстоянии от Земли.

Знаменитая межзвездная комета 3I/ATLAS уже покидает Солнечную систему и сейчас направляется в сторону Юпитера, чтобы навсегда вырваться из гравитационного влияния Солнца в следующем году. Но 19 декабря межзвездный объект 3I/ATLAS окажется на самом близком расстоянии от нашей планеты во время своего движения через Солнечную систему. Астрономы с нетерпением ждут этого момента, чтобы получить больше данных о загадочной комете. В то же время NASA и ЕКА показали новые фотографии 3I/ATLAS, которые показывают, что комета демонстрирует активность, пишет Live Science.

В начале июля 2025 астрономы обнаружили, что через Солнечную систему в направлении Солнца перемещается загадочный объект, который, как выяснилось, является лишь третьим межзвездным объектом, обнаруженным в Солнечной системе. Этот объект, получивший название 3I/ATLAS в течение последних нескольких месяцев двигается со средней скоростью 210 000 км/ч. В конце октября он сблизился с Солнцем, а уже 19 декабря сблизиться с Землей и будет находится на расстоянии 270 млн км от нашей планеты. Это почти в 2 раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца.

По мере приближения межзвездной кометы 3I/ATLAS космические аппараты NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) стараются максимально эффективно наблюдать за ней. Новые изображения 3I/ATLAS показывают, что сближение кометы с Солнцем сделало ее очень яркой и активной, поскольку она выбрасывает в космос огромное количество газа и пыли.

Новая фотография 3I/ATLAS от NASA

NASA показало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое было сделано с помощью космического телескопа Хаббл. На фотографии хорошо видно яркое ядро кометы, а также ее кому, то есть облако из пыли и газа, окутывающее ядро.

Когда кометы сближаются с Солнцем, то они становятся ярче, ведь лед на поверхности ядра испаряется сильнее из-за нагрева теплом нашей звезды и превращается в газ. Излучение Солнца выталкивает этот газ в хвост кометы, который тянется от Солнца. Из самой горячей части кометы также может вырываться струя газа и пыли, направленная к нашей звезде. Обе эти особенности едва заметны на новой фотографии NASA.

Эту фотографию телескоп Хаббл сделал 30 ноября, когда комета находилась на расстоянии 286 млн км него.

По словам ученых, пока что точно определить точный размер межзвездной кометы 3I/ATLAS не удалось, но он может составлять до 5,5 км. Если этот так, то 3I/ATLAS — это самый большой известный межзвездный объект.

Новая фотография 3I/ATLAS от Европейского космического агентства

ЕКА показало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое сделала навигационная камера космического аппарата JUICE. Он сейчас направляется к Юпитеру, чтобы изучать его главные спутники. Аппарат должен выйти на орбиту вокруг Юпитера в 2031 году.

Эта фотография 3I/ATLAS была сделана в начале ноября, когда межзвездная комета уже начала отдаляться от Солнца. В это время расстояние между аппаратом JUICE и 3I/ATLAS составляло 66 млн км.

На этой фотографии видна также яркая кома кометы и два хвоста 3I/ATLAS, которые тянутся в разные стороны и появились в результате влияния излучения Солнца.

Ученые из ЕКА ожидают получить больше фотографий 3I/ATLAS, ведь аппарат JUICE использовал пять научных приборов для ее наблюдения в течение всего ноября. Эти данные будут доступны в начале 2026 года.

Межзвездный объект 3I/ATLAS приближается к Земле

Во время сближения 3I/ATLAS с нашей планетой 19 декабря астрономы надеются получить много новых фотографий этого загадочного объекта. В частности, с помощью космического телескопа Уэбб и других космических аппаратов.

Как уже писал Фокус, NASA получило доказательство того, что 3I/ATLAS — это межзвездная комета, которая имеет странные особенности, а не космический аппарат внеземной цивилизации.

Но есть ученые, как уже писал Фокус, которые приводят свои аргументы в пользу того, что 3I/ATLAS может быть огромным космическим кораблем инопланетян.