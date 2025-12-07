Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS наближається до Землі і демонструє активність (фото)

NASA та Європейське космічне агентство (ЄКА) представили нові фотографії міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який є кометою, що прибула з іншої зоряної системи. Незабаром цей загадковий об'єкт перебуватиме на максимально близькій відстані від Землі.

Знаменита міжзоряна комета 3I/ATLAS вже залишає Сонячну систему і зараз прямує в бік Юпітера, щоб назавжди вирватися з гравітаційного впливу Сонця наступного року. Але 19 грудня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS опиниться на найближчій відстані від нашої планети під час свого руху через Сонячну систему. Астрономи з нетерпінням чекають цього моменту, щоб отримати більше даних про загадкову комету. Водночас NASA і ЄКА показали нові фотографії 3I/ATLAS, які показують, що комета демонструє активність, пише Live Science.

На початку липня 2025 року астрономи виявили, що через Сонячну систему в напрямку Сонця переміщується загадковий об'єкт, який, як з'ясувалося, є лише третім міжзоряним об'єктом, виявленим у Сонячній системі. Цей об'єкт, що отримав назву 3I/ATLAS, протягом останніх кількох місяців рухається із середньою швидкістю 210 000 км/год. Наприкінці жовтня він зблизився із Сонцем, а вже 19 грудня зблизиться із Землею і перебуватиме на відстані 270 млн км від нашої планети. Це майже у 2 рази більше, ніж відстань від Землі до Сонця.

У міру наближення міжзоряної комети 3I/ATLAS космічні апарати NASA і Європейського космічного агентства (ЄКА) намагаються максимально ефективно спостерігати за нею. Нові зображення 3I/ATLAS показують, що зближення комети із Сонцем зробило її дуже яскравою і активною, оскільки вона викидає в космос величезну кількість газу і пилу.

Нова фотографія 3I/ATLAS від NASA

NASA показало нове зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, яке було зроблено за допомогою космічного телескопа Хаббл. На фотографії добре видно яскраве ядро комети, а також її кому, тобто хмару з пилу і газу, що огортає ядро.

NASA показало нове зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, яке було зроблено за допомогою космічного телескопа Хаббл Фото: solar-system

Коли комети зближуються із Сонцем, то вони стають яскравішими, адже лід на поверхні ядра випаровується сильніше через нагрівання теплом нашої зірки і перетворюється на газ. Випромінювання Сонця виштовхує цей газ у хвіст комети, який тягнеться від Сонця. З найгарячішої частини комети також може вириватися струмінь газу і пилу, спрямований до нашої зірки. Обидві ці особливості ледь помітні на новій фотографії NASA.

Цю фотографію телескоп Габбл зробив 30 листопада, коли комета перебувала на відстані 286 млн км від нього.

За словами вчених, поки що точно визначити точний розмір міжзоряної комети 3I/ATLAS не вдалося, але він може становити до 5,5 км. Якщо це так, то 3I/ATLAS — це найбільший відомий міжзоряний об'єкт.

Нова фотографія 3I/ATLAS від Європейського космічного агентства

ЄКА показало нове зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, яке зробила навігаційна камера космічного апарату JUICE. Він зараз прямує до Юпітера, щоб вивчати його головні супутники. Апарат має вийти на орбіту навколо Юпітера 2031 року.

ЄКА показало нове зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, яке зробила навігаційна камера космічного апарату JUICE Фото: ESA

Цю фотографію 3I/ATLAS було зроблено на початку листопада, коли міжзоряна комета вже почала віддалятися від Сонця. У цей час відстань між апаратом JUICE і 3I/ATLAS становила 66 млн км.

На цій фотографії видно також яскраву кому комети і два хвости 3I/ATLAS, які тягнуться в різні боки і з'явилися в результаті впливу випромінювання Сонця.

Науковці з ЄКА очікують отримати більше фотографій 3I/ATLAS, адже апарат JUICE використовував п'ять наукових приладів для її спостереження протягом усього листопада. Ці дані будуть доступні на початку 2026 року.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS наближається до Землі

Під час зближення 3I/ATLAS з нашою планетою 19 грудня астрономи сподіваються отримати багато нових фотографій цього загадкового об'єкта. Зокрема, за допомогою космічного телескопа Вебб та інших космічних апаратів.

Як уже писав Фокус, NASA отримало доказ того, що 3I/ATLAS — це міжзоряна комета, яка має дивні особливості, а не космічний апарат позаземної цивілізації.

Але є вчені, як уже писав Фокус, які наводять свої аргументи на користь того, що 3I/ATLAS може бути величезним космічним кораблем інопланетян.