Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: астрономів здивував прояв його активності (фото)

Вчені з Європейського космічного агентства показали нову фотографію об'єкта 3I/ATLAS, який зараз прямує в бік Юпітера. Астрономи були здивовані наявністю ознак активності в об'єкта, який вважається міжзоряною кометою.

Поки таємничий міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS летить через Сонячну систему, щоб назавжди покинути її наступного року, астрономи використовують усі можливості, щоб краще зрозуміти його природу. У листопаді космічний апарат JUICE Європейського космічного агентства використовував п'ять своїх наукових приладів для спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS. Прилади збирали інформацію про поведінку комети і склад. Поки що ці дані недоступні і будуть отримані лише в лютому наступного року. Але за допомогою навігаційної камери апарат JUICE астрономи виявили щось дивовижне, пише Futurism.

Очікується, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який багато астрономів вважають кометою з іншої зоряної системи, наблизиться до Землі в грудні, а до Юпітера — в березні наступного року. Незважаючи на численні спостереження, залишається багато запитань про природу цього об'єкта. З чого насправді він складається, який його справжній розмір і звідки він прибув? Також деякі вчені вважають, що 3I/ATLAS може бути зовсім не кометою, а космічним апаратом інопланетян.

У листопаді космічний апарат JUICE вивчав міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, але ці дані астрономи зможуть отримати тільки в лютому 2026 року, як уже писав Фокус. Але вчені вирішили не чекати так довго і завантажили частину даних, отриманих навігаційною камерою JUICE, коли апарат спостерігав за 3I/ATLAS, щоб зрозуміти склад і поведінку комети.

2 листопада навігаційна камера космічного апарату зробила знімок 3I/ATLAS. Це сталося всього через кілька днів після того, як міжзоряна комета опинилася на найближчій відстані від Сонця. За словами вчених, вони були здивовані, виявивши, що міжзоряний об'єкт оточений ознаками активності, оскільки він нагрівався Сонцем.

Технічно навігаційна камера не призначена для зйомки космічних об'єктів у високій роздільній здатності. Вона допомагає апарату JUICE правильно орієнтуватися в просторі, щоб у 2031 році він прибув до Юпітера і почав вивчати його крижані супутники.

Незважаючи на це, на новому зображенні 3I/ATLAS астрономи змогли чітко побачити кому міжзоряної комети, тобто хмару з газу і пилу, що оточує її ядро.

Вчені також виявили натяк на існування двох хвостів у 3I/ATLAS. Це плазмовий хвіст, що складається з електрично зарядженого газу, і менш помітний пиловий хвіст. Перший спрямований від Сонця, а другий — у бік нашої зірки.

Коли комета 3I/ATLAS наближалася до найближчої до Сонця точки, астрономи спостерігали значне збільшення плазмового хвоста. Цього цілком можна очікувати від комети, оскільки вона зазнає значно більшого впливу сонячного випромінювання, яке викликає випаровування льоду з поверхні ядра комети.

