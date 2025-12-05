Межзвездный объект 3I/ATLAS: астрономов удивило проявление его активности (фото)

Ученые из Европейского космического агентства показали новую фотографию объекта 3I/ATLAS, который сейчас направляется в сторону Юпитера. Астрономы были удивлены наличием признаков активности у объекта, который считается межзвездной кометой.

Пока таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS летит через Солнечную систему, чтобы навсегда покинуть ее в следующем году, астрономы используют все возможности, чтобы лучше понять его природу. В ноябре космический аппарат JUICE Европейского космического агентства использовал пять своих научных приборов для наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS. Приборы собирали информацию о поведении кометы и составе. Пока эти данные недоступны и будут получены лишь в феврале следующего года. Но с помощью навигационной камеры аппарат JUICE астрономы обнаружили нечто удивительное, пишет Futurism.

Ожидается, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который многие астрономы считают кометой из другой звездной системы, приблизится к Земле в декабре, а к Юпитеру — в марте следующего года. Несмотря на многочисленные наблюдения остается много вопросов о природе данного объекта. Из чего на самом деле он состоит, какой его настоящий размер и откуда он прибыл? Также некоторые ученые считают, что 3I/ATLAS может быть вовсе не кометой, а космическим аппаратом инопланетян.

В ноябре космический аппарат JUICE изучал межзвездный объект 3I/ATLAS, но эти данные астрономы смогут получить только в феврале 2026 года, как уже писал Фокус. Но ученые решили не ждать так долго и загрузили часть данных, полученных навигационной камерой JUICE, когда аппарат наблюдал за 3I/ATLAS, чтобы понять состав и поведение кометы.

2 ноября навигационная камера космического аппарата сделала снимок 3I/ATLAS. Это произошло всего через несколько дней после того как межзвездная комета оказалась на самом близком расстоянии от Солнца. По словам ученых, они были удивлены, обнаружив, что межзвездный объект окружен признаками активности, поскольку он нагревался Солнцем.

Технически навигационная камера не предназначена для съемки космических объектов в высоком разрешении. Она помогает аппарату JUICE правильно ориентироваться в пространстве, чтобы в 2031 году он прибыл к Юпитеру и начал изучать его ледяные спутники.

Несмотря на это, на новом изображении 3I/ATLAS астрономы смогли отчетливо увидеть кому межзвездной кометы, то есть облако из газа и пыли, окружающее ее ядро.

Ученые также обнаружили намек на существование двух хвостов у 3I/ATLAS. Это плазменный хвост, состоящий из электрически заряженного газа, и менее заметный пылевой хвост. Первый направлен от Солнца, а второй – в сторону нашей звезды.

Когда комета 3I/ATLAS приближалась к ближайшей к Солнцу точке, астрономы наблюдали значительное увеличение плазменного хвоста. Этого вполне можно ожидать от кометы, поскольку она подвергается значительно большему воздействию солнечного излучения, которое вызывает испарение льда с поверхности ядра кометы.

