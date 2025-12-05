Близкая встреча Солнечной системы с "космической собакой" решает давнюю загадку астрономии

Примерно 4,5 миллиона лет назад две горячие звезды пролетели мимо Солнечной системы и последствия этой встречи можно наблюдать и сегодня.

Астрофизики выяснили, что две звезды, которые находятся сейчас на расстоянии 400-500 световых лет от нас пролетели на расстоянии 32 световых года от Солнечной системы примерно 4,5 млн лет назад. Сейчас эти звезды находятся в созвездии Большого Пса. Ученые считают, что эти звезды оставили после себя след в облаках газа и пыли, которые окружают Солнечную систему. Это открытие решает давнюю загадку астрономии. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Солнечная система окружена местными межзвездными облаками. Эти сгустки газа и пыли состоят в основном из атомов водорода и гелия и простираются примерно на 30 световых лет. Межзвездные облака имеют более высокую плотность, чем материя, которая их окружает в Местном пузыре. Это космическая пустота с более низкой плотностью материи, чем в остальной части Млечного Пути, и в ней находится Солнечная система.

Несколько десятилетий назад астрономы обнаружили нечто странное: примерно 20% атомов водорода и 40% атомов гелия в местных межзвездных облаках были ионизированы. В частности, количество ионизированного гелия казалось необычно высоким. Это значит, что часть газообразного водорода и гелия имеют заряд и это давно озадачивало ученых.

Для того, чтобы получить такой высокий уровень ионизации газа нужны мощные источники излучения, которое выбивает электроны из атомов газа в местных межзвездных облаках. Но известные источники излучения в этом регионе космоса, такие как сверхновые, не могут полностью объяснить высокий уровень ионизации.

Исследователи смоделировали местную область космоса за последние несколько миллионов лет, чтобы выяснить, какие источники излучения могли способствовать странной ионизации в облаках.

Местные межзвездные облака Фото: ScienceAlert

Астрофизики обнаружили как минимум шесть источников излучения. Один из них — это горячая плазма в Местном пузыре, которая выпускает значительное количество ионизирующего излучения. Свой вклад также вносят близкие к Солнечной системе три горячих белых карлика – это остатки звезд, похожих на Солнце.

Также ученые выяснили, что Эпсилон и Бета Большого Пса, две звезды в созвездии Большого Пса, вероятно, внесли свой вклад в ионизацию местных межзвездных облаков.

Хотя сейчас они находятся на расстоянии 400-500 световых лет от нас, примерно 4,5 миллиона лет назад они прошли на расстоянии 32 световых года от Солнечной системы.

Это звезды B-типа, то есть они намного больше и горячее Солнца. Их излучение могло оставить за собой след из горячего ионизированного газа, в то время, когда они перемещались к своему нынешнему местоположению.

Астрофизики считают, что две звезды выпускали мощное ультрафиолетовое излучение. Оно ионизировало местные межзвездные облака, отрывая электроны от атомов водорода и гелия и оставляя у них положительный заряд. Этот след, который ученые видят и сегодня.

Астрофизики считают, что две звезды выпускали мощное ультрафиолетовое излучение. Оно ионизировало местные межзвездные облака, отрывая электроны от атомов водорода и гелия и оставляя у них положительный заряд. Этот след, который ученые видят и сегодня.