50 миллионов световых лет: обнаружена самая большая вращающаяся структура во Вселенной

Гигантская нить космической паутины может быть самой большой вращающейся структурой из когда-либо наблюдавшихся и может помочь понять, как формируются галактики.

Астрономы обнаружили, возможно, самый большой вращающийся объект из когда-либо обнаруженных, и его вращение может содержать важные подсказки о том, как развиваются галактики. Нить из материи простирается на 50 миллионов световых лет и содержит цепочку галактик длиной 5,5 миллионов световых лет, которые вращаются синхронно с нитью. Астрономы выяснили, что галактики в огромной нити космической паутины вращаются в том же направлении, что и сама нить. Это открытие бросает вызов представлениям астрономов о влиянии окружающей среды на эволюцию галактик. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

Вселенная состоит из космической паутины, состоящей в основном из темной материи с примесью обычной материи. Многие космические нити связаны друг с другом, образуя обширную космическую сеть, которая перенаправляет вещество по всей Вселенной, образуя крупные, взаимосвязанные скопления галактик.

Астрономы обнаружили космическую нить на расстоянии 140 миллионов световых лет от нас, которая, возможно, является самой большой вращающейся структурой во Вселенной среди обнаруженных. Ученые давно предсказывали существование таких нитей, но еще никогда их не видели напрямую.

В космической нити были обнаружены 14 галактик, которые расположены на одной линии длиной 5,5 миллионов световых лет и шириной 117 000 световых лет. Все имеют много водорода, необходимого для образования новых звезд. Эта цепочка из галактик вплетена в более крупную нить длиной 50 миллионов световых лет, в которой находится около 300 галактик.

Цепочка галактик необычна не тем, что все галактики выстроены в одну линию, а тем, что многие из них вращаются в том же направлении, что и сама нить. Астрономы обнаружили, что нить вращается со скоростью около 110 километров в секунду. Таким образом нить с галактиками является самой крупной связанной вращающейся структурой во Вселенной среди известных. Это открытие дает представление о том как галактики получают свое вращение от более крупных структур, в которых они находятся.

Открытие, показывающее, что галактики вращаются вокруг своей оси в том же направлении, что и космические нити, удивительно, учитывая представления астрономов о том, как изначально формируются галактики.

Например, газ, звезды и пыль в нашей галактике Млечный Путь вращаются вокруг ее центра. Солнцу и Солнечной системе потребуется 220 миллионов лет, чтобы совершить один оборот вокруг центра галактики. Вращение галактики отчасти является наследием вращающегося газового облака, из которого она сформировалась 13 миллиардов лет назад. Но с тех пор большинство галактик пережили столкновения и слияния с другими галактиками, что может нарушить их вращение.

По словам ученых, вращение обнаруженной нити определяет вращение галактик внутри нее, возможно, за счет перемещения водорода, что приводит к их вращению и одновременно служит источником энергии для звездообразования.

То, что потоки вещества вдоль космических нитей могут настолько сильно влиять на свойства галактик, является неожиданностью и нужно менять модели формирования галактик, говорят ученые.

