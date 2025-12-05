50 мільйонів світлових років: виявлено найбільшу обертову структуру у Всесвіті

Гігантська нитка космічного павутиння може бути найбільшою структурою, що обертається, з тих, що коли-небудь спостерігалися, і може допомогти зрозуміти, як формуються галактики.

Астрономи виявили, можливо, найбільший обертовий об'єкт з коли-небудь виявлених, і його обертання може містити важливі підказки про те, як розвиваються галактики. Нитка з матерії простягається на 50 мільйонів світлових років і містить ланцюжок галактик довжиною 5,5 мільйонів світлових років, які обертаються синхронно з ниткою. Астрономи з'ясували, що галактики у величезній нитці космічного павутиння обертаються в тому ж напрямку, що й сама нитка. Це відкриття кидає виклик уявленням астрономів про вплив навколишнього середовища на еволюцію галактик. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Всесвіт складається з космічної павутини, що складається переважно з темної матерії з домішкою звичайної матерії. Багато космічних ниток пов'язані одна з одною, утворюючи велику космічну мережу, яка перенаправляє речовину по всьому Всесвіту, утворюючи великі, взаємопов'язані скупчення галактик.

Астрономи виявили космічну нитку на відстані 140 мільйонів світлових років від нас, яка, можливо, є найбільшою обертовою структурою у Всесвіті серед виявлених. Вчені давно передбачали існування таких ниток, але ще ніколи їх не бачили безпосередньо.

У космічній нитці було виявлено 14 галактик, які розташовані на одній лінії завдовжки 5,5 мільйонів світлових років і завширшки 117 000 світлових років. Усі мають багато водню, необхідного для утворення нових зірок. Цей ланцюжок із галактик вплетений у більшу нитку завдовжки 50 мільйонів світлових років, у якій розташовано близько 300 галактик.

Ланцюжок галактик незвичайний не тим, що всі галактики вишикувані в одну лінію, а тим, що багато хто з них обертається в тому самому напрямку, що й сама нитка. Астрономи виявили, що нитка обертається зі швидкістю близько 110 кілометрів на секунду. Таким чином нитка з галактиками є найбільшою пов'язаною структурою у Всесвіті, що обертається, серед відомих. Це відкриття дає уявлення про те, як галактики отримують своє обертання від більших структур, в яких вони знаходяться.

Відкриття, яке показує, що галактики обертаються навколо своєї осі в тому самому напрямку, що й космічні нитки, є дивовижним з огляду на уявлення астрономів про те, як спочатку формуються галактики.

Наприклад, газ, зірки і пил у нашій галактиці Чумацький Шлях обертаються навколо її центру. Сонцю і Сонячній системі знадобиться 220 мільйонів років, щоб зробити один оберт навколо центру галактики. Обертання галактики частково є спадщиною обертової газової хмари, з якої вона сформувалася 13 мільярдів років тому. Але відтоді більшість галактик пережили зіткнення і злиття з іншими галактиками, що може порушити їхнє обертання.

За словами вчених, обертання виявленої нитки визначає обертання галактик усередині неї, можливо, завдяки переміщенню водню, що призводить до їхнього обертання та одночасно служить джерелом енергії для зореутворення.

Те, що потоки речовини вздовж космічних ниток можуть настільки сильно впливати на властивості галактик, є несподіванкою, і потрібно змінювати моделі формування галактик, кажуть учені.

