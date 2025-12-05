Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS виглядає інакше, ніж раніше: нова фотографія NASA (фото)

Космічний телескоп NASA Габбл вдруге з моменту відкриття міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS отримав його високоякісну фотографію.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, згідно з останніми даними NASA, є, незважаючи на суперечливі теорії про те, що це може бути технологія інопланетян, кометою, яка потрапила під гравітаційний вплив Сонця і опинилася в Сонячній системі. Уперше третій за всю історію спостережень міжзоряний об'єкт було виявлено на початку липня цього року. Скоро він опиниться на найближчій відстані від Землі і поки що нова фотографія космічного телескопа Габбл є однією з найкращих до майбутнього зближення комети з нашою планетою. Нова фотографія 3I/ATLAS опублікована на сайті NASA.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Космічний телескоп Габбл уперше сфотографував міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у липні цього року, незабаром після його виявлення в Сонячній системі. Тепер же телескоп Габбл зробив нове зображення гостя з іншої зоряної системи. На момент зйомки, 30 листопада, міжзоряна комета перебувала на відстані 286 мільйонів кілометрів від Землі. Фонові зірки на фотографії виглядають як смуги світла. Розрахунки показують, що 3I/ATLAS залишає Сонячну систему зі швидкістю понад 200 000 км/год. Але поки невідомо, звідки прибув цей об'єкт і куди прямує далі.

Космічний телескоп NASA Габбл вдруге з моменту відкриття міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS отримав його високоякісну фотографію Фото: solar-system

Коли телескоп Габбл уперше сфотографував 3I/ATLAS, то міжзоряна комета перебувала на відстані близько 400 мільйонів кілометрів від нас.

Нове зображення 3I/ATLAS є більш чітким, ніж те, що зробив телескоп Хаббл у липні. Але в NASA поки що не представили жодних подробиць про результати нового спостереження. Водночас можна зробити висновок, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS виглядає інакше.

3I/ATLAS досягне найближчої точки до Землі 19 грудня, коли комета перебуватиме на відстані близько 270 мільйонів кілометрів від нас. Очікується, що наземні та космічні телескопи продовжать спостереження за загадковим об'єктом.

У березні наступного року 3I/ATLAS наблизиться до Юпітера на відстань приблизно 50 млн км, а потім покине назавжди Сонячну систему.

Науковці досі точно не можуть сказати, який розмір має 3I/ATLAS, хоча деякі оцінки показують, що ядро комети може мати розмір понад 5 кілометрів. Якщо це так, то 3I/ATLAS є найбільшим міжзоряним об'єктом серед відомих.

Космічний телескоп Габбл уперше сфотографував міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у липні цього року Фото: solar-system

Деякі астрономи вважають, що комета 3I/ATLAS з'явилася в іншій зоряній системі 7-10 мільярдів років тому. Це означає, що вона вирушила в подорож нашою галактикою Чумацький Шлях ще до того, як з'явилася Сонячна система.

Водночас існує теорія, що 3I/ATLAS — це не комета, а космічний корабель інопланетян. Згідно з цією теорією, цей "корабель" може випустити дослідницькі зонди біля Юпітера, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що апарат Європейського космічного агентства отримав фотографію комети 3I/ATLAS, яка летить до Юпітера, хоча більше даних буде отримано через кілька місяців.

Ще Фокус писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS змінюється дивним чином, як з'ясували вчені, а також може змінити свій курс.

Нагадуємо, що рідкісні фотографії показують "темну сторону" Сонця перед появою потужних вибухів. Вченим рідко вдається за допомогою наземних телескопів спостерігати за найпотужнішими спалахами на Сонці. Це ж стосується і моменту перед появою цих викидів енергії та випромінювання. Але цього разу вченим дуже пощастило, як уже писав Фокус.