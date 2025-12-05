Рідкісні фотографії показують "темний бік" Сонця перед появою потужних вибухів (фото)

Вченим рідко вдається за допомогою наземних телескопів спостерігати за найпотужнішими спалахами на Сонці. Це ж стосується і моменту перед появою цих викидів енергії та випромінювання. Але цього разу вченим дуже пощастило.

Астрономи, які вивчають активність Сонця змогли отримати рідкісні фотографії сонячних плям за кілька хвилин до появи в них потужних спалахів класу Х. Це найпотужніші виверження енергії та випромінювання на Сонці. Фотографії зробив сонячний телескоп GREGOR, який розташований в обсерваторії Тейде на острові Тенерифе, Іспанія. Дослідження опубліковано в журналі Research Notes of the AAS, пише Space.

Плями на Сонці виникають у періоди підвищеної активності нашої зірки. Це темні ділянки, де плазма холодніша, ніж у навколишньому середовищі, а також там сильніше магнітне поле. Сонячні спалахи виникають через розрив і повторне з'єднання ліній магнітного поля, внаслідок чого виникають викиди випромінювання та енергії. Найпотужнішими спалахами на Сонці є ті, що належать до класу Х.

10 та 11 листопада на Сонці сталися саме такі потужні спалахи, які призвели до появи геомагнітної бурі на Землі. Але справжньою подією для вчених стало те, що вони змогли отримати унікальні фотографії сонячних плям за допомогою сонячного телескопа GREGOR. Два спалахи класу Х сталися в активній області на Сонці під назвою NOAA 14274.

За словами вчених, побачити найпотужніші спалахи на Сонці за допомогою наземних телескопів виходить дуже рідко. Такі спалахи відбуваються або на зворотному боці Сонця, або вночі, або в хмарну погоду, або за поганих умов видимості, або перебувають за межами поля зору телескопа.

Телескоп GREGOR сканував сонячні плями в активній області Сонця всього за 30 хвилин до появи спалахів класу Х. Таким чином вчені змогли побачити провісників спалахів усередині соляних плям. Площа, яку сфотографував телескоп за допомогою своєї камери, становила приблизно 175 000 на 110 000 км.

За словами астрономів, вони побачили наявність сильно напруженого магнітного поля, яке є ідеальним середовищем для появи спалаху. І незабаром ця вибухова подія сталася на Сонці.

Найближчим часом будуть отримані нові фотографії Сонця, зроблені телескопом GREGOR. Протягом листопада телескоп зібрав майже 40 000 наборів даних, які наразі опрацьовуються та аналізуються.

Як уже писав Фокус, найпотужніший цього року спалах на Сонці спровокував підвищення рівня радіації на нашій планеті.

