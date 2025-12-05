На Марсі побудувати будинки для людей допоможуть земні бактерії: що з'ясували вчені

Вчені запропонували технологію будівництва на Марсі, засновану на методі біоцементації, за якого бактерії перетворюють пухкий марсіанський ґрунт на міцну, схожу на бетон, речовину.

Заселення Марса вже багато років є актуальною темою через його близькість до Землі. Хоча це ворожа для людини планета, якщо створити там необхідні умови, то на Марсі зможуть жити люди. Науковці пропонують використовувати для будівництва будинків та інфраструктури на Марсі місцевий ґрунт і земних бактерій. Дослідження опубліковано в журналі Frontiers, пише Space.

Для того, щоб створити колонію на Марсі, туди необхідно доставити величезну кількість будівельних матеріалів, а це надзвичайно дорого. Тому вчені шукають способи, як здешевити цей процес. Одним із рішень є використання для будівництва будинків місцевого реголіту, тобто каміння та пилу на поверхні Марса. Але потрібно зробити так, щоб цей матеріалу став твердим і міцним, щоб його можна було використовувати для 3D-друку будинків на Червоній планеті.

Учені пропонують вирощувати будівельні матеріали на Марсі за допомогою земних бактерій. За словами вчених, біомінералізація — процес, що дає змогу живим організмам виробляти мінерали, — може бути використана для створення будівельних матеріалів після того, як люди доберуться до Марса.

Ґрунтуючись на даних про склад марсіанського реголіту, вчені оцінили різні методи біомінералізації для створення міцних будівельних матеріалів.

Автори дослідження з'ясували, що біоцементація є найбільш ефективним методом. Це мікробний процес, що дає змогу ефективно виробляти природний цемент, карбонат кальцію. В основі цього процесу лежить взаємодія двох бактерій: Sporosarcina pasteurii і Chroococcidiopsis.

Схрещуючи ці бактерії можна створити сполучну речовину, яку можна буде змішувати з марсіанським реголітом. Таким чином має вийти будівельний матеріал, схожий на бетон, кажуть учені.

Chroococcidiopsis — це дуже витривала бактерія. Вона чудово виживає в умовах, схожих на ті, що є на Марсі. Бактерія Sporosarcina pasteurii є основним будівельником. Вона виділяє фермент, що викликає кристалізацію карбонату кальцію, тим самим склеюючи частинки марсіанського реголіту в міцний, монолітний блок.

За словами вчених, Sporosarcina pasteurii виділяє природні полімери, які сприяють зростанню мінералів і зміцнюють реголіт, перетворюючи пухкий ґрунт на твердий, схожий на бетон матеріал. Таким чином спільна культура з двох бактерій, змішана з ґрунтом на Марсі стане сировиною для 3D-друку будинків.

Учені кажуть, що майбутні поселенці на Марсі зможуть вирощувати будівельні матеріали на місці. Водночас бактерія Chroococcidiopsis, завдяки своїй здатності виробляти кисень, може підтримувати не тільки цілісність середовища проживання, а й системи життєзабезпечення. А аміак, що утворюється як побічний продукт метаболізму Sporosarcina pasteurii, можна використовувати для розробки замкнутих сільськогосподарських систем.

