На Марсе построить дома для людей помогут земные бактерии: что выяснили ученые

Ученые предложили технологию строительства на Марсе, основанную на методе биоцементации, при котором бактерии превращают рыхлую марсианскую почву в прочное, похожее на бетон, вещество.

Заселение Марса уже много лет является актуальной темой из-за его близости к Земле. Хотя это враждебная для человека планета, если создать там необходимые условия, то на Марсе смогут жить люди. Ученые предлагают использовать для строительства домов и инфраструктуры на Марсе местную почву и земных бактерий. Исследование опубликовано в журнале Frontiers, пишет Space.

Для того, чтобы создать колонию на Марсе, туда необходимо доставить огромное количество строительных материалов, а это чрезвычайно дорого. Поэтому ученые ищут способы, как удешевить этот процесс. Одним из решений является использование для строительства домов местного реголита, то есть камней и пыли на поверхности Марса. Но нужно сделать так, чтобы этот материла стал твердым и прочным, чтобы его можно было использовать для 3D-печати домов на Красной планете.

Ученые предлагают выращивать строительные материалы на Марсе с попощью земных бактерий. По словам ученых, биоминерализация — процесс, позволяющий живым организмам производить минералы, — может быть использована для создания строительных материалов после того, как люди доберутся до Марса.

Основываясь на данных о составе марсианского реголита, ученые оценили различные методы биоминерализации для создания прочных строительных материалов.

Авторы исследования выяснили, что что биоцементация является наиболее эффективным методом. Это микробный процесс, позволяющий эффективно производить природный цемент, карбонат кальция. В основе этого процесса лежит взаимодействие двух бактерий: Sporosarcina pasteurii и Chroococcidiopsis.

Скрещивая эти бактерии можно создать связующее вещество, которое можно будет смешивать с марсианским реголитом. Таким образом должен получиться строительный материал, похожий на бетон, говорят ученые.

Chroococcidiopsis — это очень выносливая бактерия. Она прекрасно выживает в условиях, похожих на те, что есть на Марсе. Бактерия Sporosarcina pasteurii является основным строителем. Она выделяет фермент, вызывающий кристаллизацию карбоната кальция, тем самым склеивая частицы марсианского реголита в прочный, монолитный блок.

По словам ученых, Sporosarcina pasteurii выделяет природные полимеры, которые способствуют росту минералов и укрепляют реголит, превращая рыхлую почву в твердый, похожий на бетон материал. Таким образом совместная культура из двух бактерий, смешанная с почвой на Марсе станет сырьем для 3D-печати домов.

Ученые говорят, что будущие поселенцы на Марсе смогут выращивать строительные материалы на месте. В то же время, бактерия Chroococcidiopsis, благодаря своей способности производить кислород, может поддерживать не только целостность среды обитания, но и системы жизнеобеспечения. А аммиак, образующийся в качестве побочного продукта метаболизма Sporosarcina pasteurii, можно использовать для разработки замкнутых сельскохозяйственных систем.

