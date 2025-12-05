На Марсе есть "особенные регионы", где нельзя искать инопланетян: почему

Несмотря на то, что “особенные регионы” являются одними из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни, их лучше пока оставить в покое.

NASA отправило на Марс марсоходы, чтобы понять, могла ли на планете существовать внеземная жизнь или существует ли она сейчас. Хотя марсоходы исследуют потенциально обитаемые в прошлом регионы на Красной планете, существуют определенные регионы Марса, исследования которых запрещены космическими договорами. Эти регионы, известные как "особенные регионы", а также "неопределенные регионы", лучше не исследовать, хотя они являются одними из самых интересных мест для поисков внеземной жизни, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

В 1967 году США, СССР и Великобритания подписали Договор о космосе. Этот ключевой документ запрещал всем подписавшим его странам претендовать на суверенитет над любыми небесными телами, размещать на них военные базы и применять на них ядерное оружие.

В договоре были и другие важные положения. Одна из причин, по которой человечество стремится изучать другие планеты – это возможность обнаружить там инопланетные формы жизни.

Одна из сложностей заключается в том, что если мы обнаружим доказательства существования жизни на другой планете, например, на Марсе, как мы узнаем, что не занесли ее туда сами? Как гарантировать, что мы не загрязним чужую планету земной жизнью? Поэтому в Договор о космосе был включен раздел, запрещающий потенциально опасное исследование тел Солнечной системы.

Согласно этому разделу, страны, подписавшие документ, должны проводить исследования небесных тел Солнечной системы таким образом, чтобы избежать их загрязнения и принимать соответствующие меры для этого.

С тех пор как ученые выяснили, что на Марсе могла существовать жизнь, были предприняты дополнительные шаги для согласования того, где на Красной планете можно и нельзя проводить исследования.

Комитет по исследованию космоса Международного совета по науке сыграл ключевую роль в разработке этих руководящих принципов и определении "особенных регионов" на Марсе, где посадка космических аппаратов должна быть запрещена.

Комитет по исследованию космоса в своем заявлении от 2016 года пояснил, что поиск внеземной жизни на Марсе может быть поставлен под угрозу, если, доставленные космическими аппаратами, будут размножаться и распространяться на Марсе. Это привело к определению "особенных регионов" на Марсе, где должны быть приняты строгие меры планетарной защиты, прежде чем космический аппарат сможет там приземлиться.

Такими местами на Марсе считаются те, где условия могут способствовать росту земных микроорганизмов в нашем понимании этого процесса. В частности, это относится к местам, которые могут быть достаточно теплыми и влажными для поддержания микробов, которые могут быть доставлены космическими аппаратами с Земли. Это также места, где есть высокая вероятность существования сохранившейся марсианской жизни.

На практике ни одно место на Марсе, куда могли бы приземлиться космические аппараты, не было указано как отвечающее этим критериям. Но есть регионы, известные как "неопределенные регионы", которые потенциально можно было бы назвать "особенными регионами", требующими более тщательного изучения.

Хотя некоторые ученые хотели бы отмены этих запретительных требований к исследованию, возможно, для того, чтобы упростить и удешевить поиск инопланетной жизни, они существуют не просто так. Ситуацию еще больше усложняет тот факт, что мы постоянно обнаруживаем, что жизнь оказывается более устойчивой к экстремальным условиям, чем считалось. Поэтому земные микроорганизмы могут выжить даже в, казалось бы, непригодных для жизни метах на Марсе и эту жизнь ученые могут принять за внеземную. В то же время на Марсе обнаружены места, где условия более похожи на земные.

По этим причинам, возможно, лучше оставить эти "особенные регионы" в покое. По крайней мере, до тех пор, пока мы не будем уверены, что выносливая земная жизнь не переживет путешествие на Марс.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что время на Земле идет медленнее, чем на Марсе и обнаружили причину.

Также Фокус писал о том, что астрономов удивило проявление активности межзвездного объекта 3I/ATLAS.