На Марсі є "особливі регіони", де не можна шукати інопланетян: чому

Незважаючи на те, що "особливі регіони" є одними з найперспективніших місць для пошуку позаземного життя, їх краще поки що залишити в спокої.

NASA відправило на Марс марсоходи, щоб зрозуміти, чи могло на планеті існувати позаземне життя або чи існує воно зараз. Хоча марсоходи досліджують потенційно населені в минулому регіони на Червоній планеті, існують певні регіони Марса, дослідження яких заборонені космічними договорами. Ці регіони, відомі як "особливі регіони", а також "невизначені регіони", краще не досліджувати, хоча вони є одними з найцікавіших місць для пошуків позаземного життя, пише IFLScience.

У 1967 році США, СРСР і Велика Британія підписали Договір про космос. Цей ключовий документ забороняв усім країнам, що його підписали, претендувати на суверенітет над будь-якими небесними тілами, розміщувати на них військові бази і застосовувати на них ядерну зброю.

У договорі були й інші важливі положення. Одна з причин, через яку людство прагне вивчати інші планети — це можливість виявити там інопланетні форми життя.

Одна зі складнощів полягає в тому, що якщо ми виявимо докази існування життя на іншій планеті, наприклад, на Марсі, як ми дізнаємося, що не занесли його туди самі? Як гарантувати, що ми не забруднимо чужу планету земним життям? Тому до Договору про космос було включено розділ, що забороняє потенційно небезпечне дослідження тіл Сонячної системи.

Згідно з цим розділом, країни, які підписали документ, повинні проводити дослідження небесних тіл Сонячної системи таким чином, щоб уникнути їхнього забруднення і вживати відповідних заходів для цього.

Відтоді як вчені з'ясували, що на Марсі могло існувати життя, було зроблено додаткові кроки для узгодження того, де на Червоній планеті можна і не можна проводити дослідження.

Комітет з дослідження космосу Міжнародної ради з науки зіграв ключову роль у розробленні цих керівних принципів і визначенні "особливих регіонів" на Марсі, де посадка космічних апаратів має бути заборонена.

Комітет з дослідження космосу у своїй заяві від 2016 року пояснив, що пошук позаземного життя на Марсі може бути поставлений під загрозу, якщо ті істоти, що були доставлені космічними апаратами, будуть розмножуватися і поширюватися на Марсі. Це призвело до визначення "особливих регіонів" на Марсі, де мають бути вжиті суворі заходи планетарного захисту, перш ніж космічний апарат зможе там приземлитися.

Такими місцями на Марсі вважаються ті, де умови можуть сприяти зростанню земних мікроорганізмів у нашому розумінні цього процесу. Зокрема, це стосується місць, які можуть бути досить теплими і вологими для підтримки мікробів, які можуть бути доставлені космічними апаратами із Землі. Це також місця, де є висока ймовірність існування збереженого марсіанського життя.

На практиці жодне місце на Марсі, куди могли б приземлитися космічні апарати, не було вказано як таке, що відповідає цим критеріям. Але є регіони, відомі як "невизначені регіони", які потенційно можна було б назвати "особливими регіонами", що потребують ретельнішого вивчення.

Хоча деякі вчені хотіли б скасування цих заборонних вимог до дослідження, можливо, для того, щоб спростити і здешевити пошук інопланетного життя, вони існують не просто так. Ситуацію ще більше ускладнює той факт, що ми постійно виявляємо, що життя виявляється більш стійким до екстремальних умов, ніж вважалося. Тому земні мікроорганізми можуть вижити навіть у, здавалося б, непридатних для життя метах на Марсі і це життя вчені можуть прийняти за позаземне. Водночас на Марсі виявлено місця, де умови більш схожі на земні.

З цих причин, можливо, краще залишити ці "особливі регіони" в спокої. Принаймні доти, доки ми не будемо впевнені, що витривале земне життя не переживе подорож на Марс.

